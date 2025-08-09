Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Αποτεφρώθηκαν χιλιάδες στρέμματα, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα – Εικόνες καταστροφής από τη μεγάλη πυρκαγιά

Δραματικές στιγμές στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (08/08) στην Κερατέα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για τον περιορισμό των μετώπων.

Στην περιοχή έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι, δεκάδες σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη ενώ πολλοί ήταν και οι απεγκλωβισμοί κατοίκων.

Ένα απέραντο «μαύρο», στάχτη και αποκαΐδια, μεγάλες ζημιές σε περιουσίες των κατοίκων και κυρίως έναν νεκρό που έμενε στην περιοχή Τογάνι και εντοπίστηκε απανθρακωμένος, αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά.

Πλέον η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε επιφυλακή και επιχειρούν για την καταστολή των συνεχών αναζωπυρώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Δύο έντονες αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στις περιοχές Χάρβαλο Κερατέας και Άγιος Νικόλαος Σαρωνικού, όπου επενέβησαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επί ποδός παρέμειναν όλη τη νύχτα περισσότεροι από 250 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα και εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Αποτεφρώθηκαν χιλιάδες στρέμματα

«Περίπου 40.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν συνολικά και πάρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δύο Δήμους, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», ανέφερε στον Realfm 97,8 ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς.

Ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου από την πλευρά του σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι άμεση ήταν η εκκένωση των οικισμών του Αγίου Νικολάου και του Μαύρου Λιθαριού, όπως και χθες των οικισμών Φέριχα, Όλυμπος, Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), Καταφύγι και Θυμάρι, συμπληρώνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν θύματα, ενώ αποκαθίστανται σταδιακά τα δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

Στο επίκεντρο των πρωινών επιχειρήσεων βρέθηκε και η περιοχή Χάρβαλο Κερατέας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση τα ξημερώματα.

«Με την αρωγή της ομάδας ΔΙΑΣ και εθελοντών απομακρύναμε τους πλέον ανήμπορους κατοίκους προς τα Κέντρα Υγείας και τις δημοτικές δομές, ενώ οι νεότεροι παρέμειναν συμμετέχοντας στην προσπάθεια κατάσβεσης και διασφάλισης της περιουσίας τους», τονίζει ο δήμαρχος Λαυρίου, Δημήτρης Λουκάς. Ο ίδιος δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη διάσωση περίπου 50 ζώων, τα οποία περιμάζεψαν μέλη της διαδημοτικής φιλοζωικής ΔΙΚΕΠΑΣ και εθελοντές, «και μπορούν να παραλάβουν σήμερα οι ιδιοκτήτες τους».

«Οι καταστροφές είναι μεγάλες και στους δύο δήμους, με τις περισσότερες να σημειώνονται στο Θυμάρι όπου οδηγήθηκε τη νύχτα το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν κατευθύνθηκε προς τον Δρυμό του Σουνίου όπως φοβόμαστε», παρατηρεί ο κ. Λουκάς, καθώς, με τη βοήθεια του ανέμου, από το Θυμάρι πέρασε στον Προφήτη Ηλία, μετά γύρισε και πέρασε εξωτερικά από τα Λεγρενά προς την παραθαλάσσια περιοχή του Χάρακα.

Όπως επισημαίνει έχουν εκκενωθεί περισσότεροι από δέκα οικισμοί: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Αναφορικά με τις βλάβες στις κολώνες ηλεκτροδότησης και τη διακοπή του νερού για περίπου μία ώρα που σημειώθηκαν στη περιοχή, ο κ. Λουκάς ενημερώνει ότι η υδροδότηση αποκαταστάθηκε με τη χρήση μεγάλης ισχύος γεννήτριας, την οποία τοποθέτησε ο δήμος ώστε να λειτουργήσουν οι αντλίες υδροδότησης, ενώ αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως σημειώνει ο ο δήμαρχος Λαυρίου, δυστυχώς χθες εντοπίστηκε και η σορός 76χρονου στο κρεβάτι του, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την πυρκαγιά που εκδηλώθηε στις 14:00 στην περιοχή Τογάνι.

Δείτε βίντεο: