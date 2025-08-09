Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Σήμερα το δυνατό τεστ απέναντι στη Σερβία – Η ώρα του αγώνα και οι απουσίες από το ρόστερ

Η «επίσημη αγαπημένη» βρίσκεται στην Λεμεσό για το ECOMMBX Cup, καθώς σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την χάλκινη Ολυμπιονίκη του Παρισιού (20:30, ΕΡΤ1), Σερβία, ενόψει της προετοιμασίας της για το EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν διαθέτει γεμάτο ρόστερ, καθώς στην αποστολή δεν βρίσκονται οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της Ελλάδας από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών που θα αγωνιστού στο συμμετέχουν ECOMMBX Cup είναι οι εξής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.

Από την άλλη μεριά, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα έχει διαθέσιμα όλα του τα αστέρια στο ματς με τη «γαλανόλευκη», με τους Νίκολα Γιόκιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Βασίλιε Μίτσιτς να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή.

Η σύνθεση της Εθνικής Σερβίας για το τουρνουά στην Κύπρο: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Τόπιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Ντέγιαν Νταβίντοβατς.

Η αποψινή θα είναι η 20ή αναμέτρηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών. Η Ελλάδα μετρά επτά νίκες έναντι δώδεκα της Σερβίας.

Αναλυτικά:

12/07/2007 Φιλικό (Στρασβούργο) 62-93

04/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Γρανάδα) 68-67

21/08/2009 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 82-83

24/08/2009 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 66-65

16/09/2011 Ευρωμπάσκετ (Κάουνας) 87-77

08/08/2014 Φιλικό (Πο) 66-64

06/09/2014 Παγκόσμιο Κύπελλο (Μαδρίτη) 72-90

28/06/2016 Φιλικό (Βελιγράδι) 76-91

12/08/2017 Φιλικό (Βελιγράδι) 93-61

25/08/2017 Φιλικό (Μαρούσι) 67-69

13/09/2018 Προκριματικά Παγκοσμίου (Ηράκλειο) 70-63

03/12/2018 Προκριματικά Παγκοσμίου (Βελιγράδι) 61-84

18/08/2019 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 80-85

20/06/2021 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 64-75

25/08/2022 Προκριματικά Παγκοσμίου (Βελιγράδι) 94-100

24/02/2023 Προκριματικά Παγκοσμίου (Άνω Λιόσια) 97-92

08/08/2023 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 64-71

22/07/2024 Φιλικό (Βελιγράδι) 72-94

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ