Αρκαδία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι – «Υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού – Κάποιος προσπαθεί να κάψει την περιοχή», λέει ο δήμαρχος Μεγαλόπολης

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο στη φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική περιοχή, στη δύσβατη τοποθεσία της Μονής Μπούρα, κοντά στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης, στην Αρκαδία, αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Εξάλλου, η φωτιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Το επίκεντρο της φωτιάς είναι σε δύσβατη περιοχή και είχε κατεύθυνση προς την κορυφή του βουνού.



Σύμφωνα με ανάρτηση του δήμου Μεγαλόπολης, ο δήμαρχος Κώστας Μιχόπουλος, μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης, έκανε λόγω για ενδείξεις εμπρησμού για την συγκεκριμένη πυρκαγιά, όπως και για την χθεσινή, στο Ρούτσι Αρκαδίας.



«Έχουμε απόσταση από τον οικισμό, αλλά δεν λέει τίποτα γιατί σε ένα τέταρτο μπορεί να φτάσει στους οικισμούς, είναι κοντά. Είναι δύσβατη η περιοχή. Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, ο άνεμος είναι ισχυρός», σημείωσε.

«Το δυσάρεστο σε αυτήν την κατάσταση είναι -γιατί έχουμε αγανακτήσει- ότι υπάρχει εμπρησμός. Έχουμε ενδείξεις, είχε πρώτη φωτιά χθες το απόγευμα, και σήμερα δεύτερη, δεν είναι τυχαίες, κάποιος προσπαθεί να κάψει την περιοχή», είπε χαρακτηριστικά.