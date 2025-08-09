Βίντεο: Πανικός και σκηνές χάους σε κρουαζιερόπλοιο – Έσπασε γυάλινο σημείο νεροτσουλήθρας και τραυματίστηκε ένας επιβάτης

Βίντεο: Πανικός και σκηνές χάους σε κρουαζιερόπλοιο – Έσπασε γυάλινο σημείο νεροτσουλήθρας και τραυματίστηκε ένας επιβάτης

Σκηνές πανικού και χάους εκτυλίχθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο «Icon of the Seas» της Royal Caribbean, όταν ένα γυάλινο πάνελ από τη νεροτσουλήθρα του πλοίου ξαφνικά έσπασε, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός επιβάτη.

Βίντεο: Τρόμος σε πισίνα κρουαζιερόπλοιου της Royal Caribbean – Επιβάτης πέφτει στο κενό έπειτα από κατακόρυφο

Σε βίντεο, από το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, φαίνονται να χύνονται λίτρα νερού από μια μεγάλη τρύπα στη νεροτσουλήθρα, ενώ οι πανικόβλητοι επιβάτες που βρίσκονται από κάτω φωνάζουν «Σταματήστε την».


Η Royal Caribbean επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας επιβάτης τραυματίστηκε στο υδάτινο πάρκο και έλαβε ιατρική φροντίδα, χωρίς να αποκαλύψει τη φύση ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Storyful: «Η ομάδα μας παρείχε ιατρική φροντίδα σε έναν ενήλικα επιβάτη όταν ένα ακρυλικό γυαλί έσπασε ενώ ο επιβάτης περνούσε από τη νεροτσουλήθρα. Ο επιβάτης λαμβάνει θεραπεία για τους τραυματισμούς του».

Η νεροτσουλήθρα έχει κλείσει για το υπόλοιπο ταξίδι, καθώς η εταιρεία διερευνά τι πήγε στραβά, σύμφωνα με τη Royal Caribbean.

Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε από το Μαϊάμι στις 2 Αυγούστου και αναμένεται να επιστρέψει στο λιμάνι το Σάββατο μετά από μια περιοδεία στην Καραϊβική.

