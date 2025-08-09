Κρατά κρυφά τα σχέδιά της από τους παρεμβατικούς γονείς της – «Θέλουν μετά τον γάμο μου να μείνω στο ίδιο σπίτι μαζί τους»

Μία 23χρονη γυναίκα, μετά τον γάμο της, έχει σκοπό να φύγει από το σπίτι των γονέων της, αλλά φοβάται πως, οι παρεμβατικοί γονείς θα σαμποτάρουν τα σχέδιά της. Συγκεκριμένα, οι γονείς της περιμένουν ότι το ζευγάρι, θα ζήσει στο ίδιο σπίτι μαζί τους – παρά το γεγονός ότι, η γυναίκα έχει αποδείξει ότι είναι ανεξάρτητη. Γι’ αυτό, στρέφεται στους χρήστες του Reddit, ζητώντας τη γνώμη τους για το αν έχει άδικο να μην αποκαλύπτει τα σχέδιά της.

Όπως παραδέχεται, νιώθει ενοχές ενώ πιστεύει πως, η χειριστικότητά τους, θα την κάνει να αλλάξει γνώμη. Αναζητά στήριξη για τη δύσκολη απόφαση που καλείται να πάρει και η οποία αφορά στο μέλλον και την οικογένειά της.

Στην ανάρτησή της, η οποία αμέσως συγκέντρωσε την κατανόηση και τη στήριξη των αναγνωστών, η 23χρονη εξομολογείται το βάρος που νιώθει επειδή κρύβει από τους γονείς της, τα μελλοντικά της σχέδια.

“Οι γονείς μου είναι υπερβολικά προστατευτικοί και ελεγκτικοί”, γράφει συγκεκριμένα. “Σε σημείο που δεν χάρηκα τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια. Δεν με άφηναν να καλώ φίλους στο σπίτι, ούτε να πηγαίνω εγώ σ’ εκείνους, χωρίς να είναι παρών ένας τουλάχιστον γονιός” πρόσθεσε.

Περιγράφει την ανατροφή της ως “ασφυκτική” και λέει πως, είχε ελάχιστη ελευθερία προκειμένου να μπορέσει να γίνει ανεξάρτητη. Από το 2020, η ίδια και ο 22χρονος αρραβωνιαστικός της, έχουν καταφέρει να κρατήσουν μυστικά τα σχέδιά τους.

“Βάζουμε στην άκρη το μισό από τους μισθούς μας, σ’ έναν ξεχωριστό λογαριασμό ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε το όνειρό μας, πραγματικότητα”, αποκαλύπτει.

Σκοπός τους είναι να φύγουν από τους γονείς της μετά τον γάμο. Εκείνοι ωστόσο, έχουν άλλες προσδοκίες.

“Μετά τον γάμο μας, περιμένουν ότι θα γυρίσουμε και θα μείνουμε στο ίδιο σπίτι”, εξηγεί, συμπληρώνοντας πως, αυτό, δεν είναι μια απλή πρόταση από τους γονείς της – είναι αυτό που περιμένουν να γίνει.

Ένα μέρος της πίεσης, δημιουργείται από την αντίληψη που έχουν οι γονείς της για τις ικανότητές της, επειδή ο αδελφός της, 22 ετών, έχει διαγνωστεί με αυτισμό.

“Πιστεύουν ότι και εγώ, όπως και ο αδελφός μου, έχω ανάγκη από φροντίδα, κάτι που δεν ισχύει”, εξηγεί. “Έχω διάσπαση προσοχής, αλλά μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου”.

Πράγματι, περιγράφει μια κατάσταση ανεξαρτησίας και αντοχής. “Για τέσσερα χρόνια, ήμουν στην ίδια δουλειά, ως νοσηλεύτρια, ενώ στη διάρκεια της πανδημίας, έκανα πολλές και διαφορετικές δουλειές, ενώ παράλληλα αποφοίτησα – έχοντας κάνει διαδικτυακά τα μαθήματα”, εξηγεί, σημειώνοντας ότι υπήρξε κάποια περίοδος που έκανε παράλληλα, τρεις δουλειές.

“Σχεδόν τα καταφέραμε”

Παρόλο που έχει αποδείξει τις ικανότητές της, οι γονείς της εξακολουθούν να μην πιστεύουν ότι είναι έτοιμη να ζήσει μόνη της. Όπως γράφει, “πιστεύουν ότι, δεν είμαι έτοιμη να ζήσω ανεξάρτητη και πως δεν πρόκειται να τα καταφέρω χωρίς εκείνους”.

Η ίδια επιμένει ωστόσο, ότι η πορεία της έχει αποδείξει πως τα καταφέρνει μόνη της.

Τώρα που το νέο ζευγάρι είναι τόσο κοντά στο όνειρό του, η γυναίκα προσπαθεί να κρατήσει τη ζωή που σχεδιάζουν, κρυφή. “Με τον σύντροφό μου, έχουμε σχέδιο, σχεδόν τα έχουμε καταφέρει”, γράφει.

“Θέλουμε να δημιουργήσουμε οικογένεια, να κάνουμε έναν όμορφο γάμο, να ζήσουμε τη ζωή μας ελεύθεροι, χωρίς την παρέμβαση των γονέων” προσθέτει.

Ωστόσο, δεν μπορεί ν’ απαλλαγεί από τις τύψεις και τον φόβο. “Νιώθω ενοχές και φοβάμαι ότι, οι παρωπίδες που έχω για το θέμα της ανεξαρτησίας, μ’ εμποδίζουν να δω τη συνολική εικόνα”, παραδέχεται, διερωτώμενη αν έχει κάνει καλά που δεν έχει αποκαλύψει τίποτα στους γονείς της.

Σε μια ενημέρωση της ανάρτησής της, σημείωσε πως, ήδη σχεδιάζουν κρυφά την μετακόμισή τους.

“Βγάζω σιγά – σιγά τα πράγματά μου, όταν πηγαίνω να κοιμηθώ στο σπίτι του συντρόφου μου”, εξηγεί.

“Δεν μου κάνουν ερωτήσεις γιατί ο άνδρας μου, τους πληρώνει ενοίκιο και εγώ τους αποσπώ την προσοχή με δώρα για την αναστάτωση που τους προκαλώ”.

Ενώ η γυναίκα ξέρει τους κινδύνους της εκδοχής του να κρατήσει κρυφά τα σχέδιά της, την ίδια στιγμή φοβάται τις συναισθηματικές συνέπειες που θα έχει η αποκάλυψη στους γονείς της.

“Νιώθω ότι, αν τους το πω, θα σαμποτάρουν τα σχέδιά μας, ή θα με γεμίσουν με τύψεις με σκοπό να μείνω”, αναφέρει. “Θέλω να τους κάνω έκπληξη τα νέα της μετακόμισης”.

“Τώρα ή ποτέ”

Ένας από τους αναγνώστες, της εξήγησε ότι δεν έχει άδικο. “Μην τους το πεις, θα προσπαθήσουν να σε σαμποτάρουν”, την προειδοποίησε.

“Να είσαι έτοιμη να χάσεις τα πράγματά σου, εκτός αν υπάρχει τρόπος να τα γλιτώσεις στα κρυφά”. “Ακόμη, να είσαι έτοιμη να κόψεις επαφές όταν θα φύγεις, προκειμένου να προστατεύσεις τον εαυτό σου”.

“Θέλω να χαρώ τη ζωή που ανοίγεται μπροστά μου”

Όλες τις παραπάνω συμβουλές, η γυναίκα της έχει ήδη λάβει υπόψη της. “Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου πως, ό,τι και αν γίνει με την οικογένειά μου, πρέπει ν’ ακολουθήσω το σχέδιό μου, αλλιώς δεν πρόκειται να φύγω ποτέ από το σπίτι”, μια σκέψη που προκαλεί πόνο αλλά παράλληλα, αποκαλύπτει και την αποφασιστικότητά της.

Με τον γάμο της προ των πυλών και με το νέο κεφάλαιο της ζωής της ν’ ανοίγει μόλις τώρα, η νέα γυναίκα, στηρίζει το όνειρό της, να ζήσει μια ήρεμη και χαρούμενη ζωή. Ελπίζει πως, κάποια μέρα, δεν θα χρειάζεται να υπερασπιστεί την ικανότητά της να ζει αυτόνομα.

Για την ώρα ωστόσο, εστιάζει στο πιο σημαντικό – να χτίσει μια ζωή με τον άνθρωπο που αγαπά, με τους δικούς της όρους.

“Θέλω να χαρώ τον γάμο μου, το ταξίδι μου προς την μητρότητα, την ενήλικη ζωή μου“, γράφει η γυναίκα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πως δεν θα έχει την έγκριση που δεν πρόκειται να έρθει ποτέ.