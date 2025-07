Βίντεο: Τρόμος σε πισίνα κρουαζιερόπλοιου της Royal Caribbean – Επιβάτης πέφτει στο κενό έπειτα από κατακόρυφο

Ακόμη ένα περιστατικό σημειώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο «Icon of the Seas» της Royal Caribbean, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο μιας εργαζόμενης, όταν ένας επιβάτης έπεσε από την άκρη πισίνας υπερχείλισης (infinity) προκαλώντας σοκ στους συνεπιβάτες του.

Σε βίντεο που καταγράφηκε εν πλω, ο άνδρας φαίνεται να εκτελεί κατακόρυφο στην πισίνα, πριν χάσει την ισορροπία του, χτυπήσει τα οπίσθιά του και περάσει το διαχωριστικό κιγκλίδωμα, ενώ ακούγονται φωνές τρόμου από παριστάμενους.

You’re not gonna believe this, or maybe you will. A passenger fell over the edge of the infinity pool onto the deck below after trying a handstand. The ‘Icon of the Seas’ had to return back to its home port in Miami after two incidents occured this week.

