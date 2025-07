Μακελειό στο Μανχάταν: Εικόνες σοκ από τον δράστη με το όπλο και τους υπαλλήλους που μπλοκάρουν πόρτες με έπιπλα

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, όταν ένοπλος εισέβαλε σε ουρανοξύστη και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Συγκλονιστικές φωτογραφίες καταγράφουν τη στιγμή που ο δράστης περπατά ήρεμα στην είσοδο του κτιρίου με το όπλο στο πλάι, λίγο πριν ξεκινήσει το μακελειό.

Άλλες εικόνες δείχνουν υπαλλήλους σε κατάσταση πανικού να στοιβάζουν καναπέδες, ξύλινα γραφεία και άλλα έπιπλα για να οχυρώσουν τους χώρους και να προστατευτούν από την επίθεση.

BREAKING: Photo from inside the Blackstone office pic.twitter.com/8DeVVbX5CD — Exec Sum (@exec_sum) July 29, 2025

This is how the employees in the Blackstone building barricaded themselves inside their offices while the shooter was active. pic.twitter.com/M7pMyWP9zJ — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) July 29, 2025



Ο 27χρονος Shane Tamura, κάτοικος Λας Βέγκας, εισέβαλε στον 44όροφο ουρανοξύστη όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του επενδυτικού κολοσσού Blackstone και του NFL, γύρω στις 6:30 το απόγευμα.

Ήταν οπλισμένος με ένα τυφέκιο τύπου AR-15 και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Tamura είχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας και ενήργησε μόνος του.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Jessica Tisch, «Τα κίνητρά του βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση. Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί στόχευσε αυτή τη συγκεκριμένη τοποθεσία».

Η φονική επίθεση ξεκίνησε από το λόμπι του κτιρίου.

Ο Tamura πυροβόλησε τον 36χρονο αστυνομικό Didarul Islam, που εργαζόταν στο κτίριο ως ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας. «Ο Tamura άνοιξε πυρ αφού πάτησε το πόδι του στο λόμπι, σκοτώνοντας πρώτα τον αξιωματικό Didarul Islam», ανέφερε η Tisch.

Ο Islam, ο οποίος ήταν παντρεμένος και υπηρετούσε στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό στην πλάτη και πέθανε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με πηγές.

Στη συνέχεια, «πυροβόλησε θανάσιμα μια γυναίκα που είχε κρυφτεί πίσω από μια κολόνα, συνεχίζοντας να “ραντίζει” το λόμπι της 345 Park Avenue με σφαίρες».

Ο ένοπλος κατευθύνθηκε προς τους ανελκυστήρες και πυροβόλησε έναν φρουρό ασφαλείας που είχε καλυφθεί πίσω από ένα γραφείο. Ένα ακόμη άτομο πυροβολήθηκε στο λόμπι και επέζησε των τραυμάτων του.

Μια γυναίκα που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη ενώ έβγαινε από τον ανελκυστήρα, σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς ο Tamura δεν της επιτέθηκε.

«Σε μια ανατριχιαστική στιγμή φαινομενικής επιείκειας, ο δράστης χάρισε τη ζωή σε μια γυναίκα που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του καθώς έβγαινε από τον ανελκυστήρα», δήλωσε η Tisch.

Ο Tamura ανέβηκε με το ασανσέρ στον 33ο όροφο, στα γραφεία της Rudin Management, όπου «πυροβολούσε καθώς προχωρούσε», σκοτώνοντας άλλο ένα άτομο προτού αυτοπυροβοληθεί στο στήθος.

Η σορός του εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο πάτωμα, όπως καταγράφεται σε φωτογραφία που εξασφάλισε η εφημερίδα New York Post.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού και χάους.

Ένας άνδρας στον πρώτο όροφο ανέφερε: «Ακουγόταν σαν καταιγισμός πυροβολισμών… Σαν αυτόματο όπλο. Σαν πολυβόλο».

Ένας «Ήμουν στη δουλειά και αυτός ο τύπος μπήκε μέσα με ένα αυτόματο και άρχισε να πυροβολεί», είπε στην The Post ένας άλλος μάρτυρας, εμφανώς σε κατάσταση σοκ.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν περαστικούς να τρέχουν πανικόβλητοι έξω από το κτίριο, ενώ εργαζόμενοι αποχωρούν με τα χέρια ψηλά.

❗️🚨🇺🇸 – A gunman wearing a bulletproof vest and armed with a rifle entered 345 Park Avenue, a 44-story Midtown Manhattan skyscraper housing Blackstone and NFL headquarters. The suspect opened fire, fatally shooting an NYPD officer from the 47th Precinct, who was working a paid… pic.twitter.com/wT25OLu61j — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 29, 2025

🚨 BREAKING: Mass Shooting in Midtown Manhattan An armed gunman, identified as 27-year-old Shane D. Tamura of Las Vegas, opened fire inside the Blackstone/NFL HQ building on East 52nd Street, NYC. ▶️ Victims:

— 1 NYPD officer, now confirmed dead

— 2 civilians shot, 1 in… pic.twitter.com/ZhEMQblSEB — Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) July 29, 2025

El tirador que atacó en Manhattan fue identificado como Shane Devon Tamura, de 27 años, originario de Las Vegas y exjugador de futbol americano en la preparatoria. #EnPunto con @JLANoticias | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/QuhaYSR0no — NMás (@nmas) July 29, 2025



Η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε το αιματοβαμμένο όπλο του Tamura, ένα Palmetto State Armory AR-15.