Πώς να φτιάξετε το πιο πρωτότυπο παγωτό βανίλια με μέλι – Η ανατρεπτική συνταγή του Alain Ducasse

Πώς να φτιάξετε το πιο κορυφαίο στον κόσμο παγωτό βανίλια με μέλι - η συνταγή του Alain Ducasse. Φωτογραφία: Freepik
Πώς να φτιάξετε το πιο κορυφαίο στον κόσμο παγωτό βανίλια με μέλι - η συνταγή του Alain Ducasse. Φωτογραφία: Freepik

Στην παρασκευή αυτή, τα υλικά αναλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο: τα μπαχαρικά, το μέλι από αγριολούλουδα, το γάλα, η κρέμα και τα αυγά.

Υπάρχει επίσης μία παραλλαγή που ονομάζεται “τρεις βανίλιες”, που μοιάζει με σοκολάτα, όπου οι ποικιλίες υπόκεινται σε διαφορετική επεξεργασία, για να αναδείξουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους: την πικάντικη γεύση της Ινδονησίας, την λεπτότητα της Ουγκάντας και την λουλουδένια γλυκύτητα της Ταϊτής.

Η συμβουλή είναι να κρατήσετε τα πολύτιμα ασπράδια αυγών, πλούσια σε χρήσιμες πρωτεΐνες, για άλλη παρασκευή, όπως μαρέγκες ή ακόμη και σοκολατένιο σουφλέ, το οποίο θα σερβιριστεί με μια κουταλιά παγωτού σε “ζεστό-κρύο” (chaud-froid).

Στο ποτήρι, ή μάλλον στο μικρό ποτήρι, ο Marco Matta, σομελιέ του Verso, με παρελθόν δίπλα στους Enrico Bartolini και Giancarlo Perbellini, σερβίρει ένα Μαρσάλα Altogrado, έναν κλασικό συνδυασμό για τα αυγά, ή μέλι.

Το πρώτο είναι ξηρό, φρέσκο και αλμυρό για αντίθεση, το δεύτερο συμπληρώνει τα αρώματα του μελιού.

Συνταγή Παγωτού Βανίλιας και Μελιού του Alain Ducasse

Υλικά

300 ml ημιάπαχο γάλα

50 g κρέμα φρέσκια

2 μπαστούνια βανίλιας

6 κρόκοι αυγών

70 g μέλι ανθού

Οδηγίες

Προετοιμασία της κρέμας

Ρίξτε το γάλα σε μια κατσαρόλα και προσθέστε την κρέμα.
Ανακατέψτε καλά. Χωρίστε τα μπαστούνια της βανίλιας κατά μήκος και ξύστε τα σπόρια με ένα μαχαίρι.
Προσθέστε τα μαζί με τους σπόρους στο μείγμα.
Ζεστάνετε απαλά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να φτάσει σε σημείο βρασμού.

Προετοιμασία του μείγματος αυγού

Εν τω μεταξύ, χωρίστε τους κρόκους αυγών από τα ασπράδια και αφήστε τα ασπράδια για άλλη προετοιμασία.

Σε ένα μπολ, χτυπήστε τους κρόκους αυγών με το μέλι μέχρι το μείγμα να αφρατέψει.
Προσέξτε να ρίξετε το καυτό γάλα στο μπολ, ανακατεύοντας συνεχώς για να αποφύγετε την δημιουργία σβώλων. Ανακατέψτε καλά και ρίξτε το μείγμα ξανά στην κατσαρόλα.

Μαγείρεμα της κρέμας

Προετοιμάστε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό και παγάκια. Βάλτε ξανά την κατσαρόλα στη φωτιά και μαγειρέψτε την κρέμα, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να πήξει ελαφρά και να καλύπτει το πίσω μέρος του κουταλιού. Απομακρύνετε από τη φωτιά και περάστε την κρέμα από ένα λεπτό σουρωτήρι σε ένα μπολ.
Τοποθετήστε το μπολ πάνω από τα παγάκια για να κρυώσει γρήγορα.

Παγωτό

Βγάλτε τα μπαστούνια της βανίλιας.
Βάλτε το μείγμα στην παγωτομηχανή και ανακατέψτε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αποθηκεύστε το παγωτό στην κατάψυξη μέχρι να το σερβίρετε, βγάζοντας το 15 λεπτά πριν για να διευκολύνετε την επεξεργασία του.

Συμβουλή σερβιρίσματος: Το παγωτό αυτό μπορεί να συνδυαστεί με ένα Μαρσάλα Altogrado, το οποίο ταιριάζει κλασικά με τα αυγά ή με κάποιο μέλι που συμπληρώνει τις αρωματικές νότες.

