Συνταγή για λαχταριστά μύδια που «μυρίζει» ελληνικό καλοκαίρι – Μαγειρεμένα με κρόκο Κοζάνης που κάνει τη διαφορά στη γεύση

Συνταγή για λαχταριστά μύδια με κρόκο Κοζάνης. Φωτογραφία: Freepik

Τα μύδια είναι ένας αγαπημένος ελληνικός μεζές, πανεύκολος στο μαγείρεμα και ένα πολύ δημοφιλές θαλασσινό συστατικό της μεσογειακής διατροφής. Τα μύδια καλλιεργούνται από την αρχαιότητα στην Ελλάδα.

Βέβαια, υπάρχουν διάφορες ποικιλίες ελληνικών μυδιών, κυρίως καλλιεργούμενα στις ακτές της Βόρειας Ελλάδας, και είναι λίγο πιο λεπτά και μικρότερα από τα μύδια της Νέας Ζηλανδίας και του Ατλαντικού.

Σε αυτή τη συνταγή για μύδια, συνδυάζονται τα νόστιμα ελληνικά μύδια με κρόκο Κοζάνης, δηλαδή το ελληνικό σαφράν.

Συνταγή

Μερίδες: 6

Χρόνος προετοιμασίας 10 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 15 λεπτά

Πιάτο: Νηστίσιμο /Κυρίως Πιάτο/ Μεζές/ Θαλασσινά

Υλικά

3 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 φλιτζάνι ψιλοκομμένα κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

3/4 φλιτζάνι ξηρού ελληνικού ροζέ κρασιού

2 φλιτζάνια κονσέρβα ντομάτας κομμένες σε κύβους με το χυμό τους

2 κουταλιές της σούπας πικάντικη πιπερόκαμα ή οποιαδήποτε κόκκινη πάστα πιπεριάς

3/4 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

1/2 κουταλάκι του γλυκού κλωστές από κρόκο Κοζάνης

3 δωδεκάδες μύδια, καθαρισμένα και χωρίς τα χνούδια

1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

Εκτέλεση

Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.
Προσθέτετε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και σοτάρετε μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 5 λεπτά.

Προσθέτετε το κρασί, τις ντομάτες με το χυμό τους, την πάστα πιπεριάς, την πάπρικα και τον κρόκο Κοζάνης.
Πασπαλίζετε με αλάτι και αρκετό πιπέρι. Αφήστε το μέχρι να πάρει βράση.

Μειώνετε τη θερμοκρασία και σιγοβράζετε για 3 λεπτά ώστε να “δέσουν” οι γεύσεις.

Προσθέτετε τα μύδια και το μισό μαϊντανό, καλύπτετε και μαγειρεύετε μέχρι να ανοίξουν τα μύδια, περίπου 3 λεπτά (πετάξτε όσα δεν ανοίγουν).

Ανακατεύετε το υπόλοιπο μαϊντανό και σερβίρετε τα μύδια με τα ζουμιά τους σε μπολ.

