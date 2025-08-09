Φωτιά στην Κερατέα: Άνοιξε ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις φιλοξενίας από τους πυρόπληκτους – Αναβάλλονται οι αποψινές εκδηλώσεις στο Σούνιο

Το θέμα της φιλοξενίας των πυρόπληκτων της περιοχής της Κερατέας, επιχειρεί να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανοίγοντας στην ιστοσελίδα του ειδική πλατφόρμα.

Παράλληλα στον ίδιο τομέα συμβάλλουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), ώστε να λειτουργήσουν χώροι προσωρινής διαμονής πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ

Aναβολές εκδηλώσεων

Στις πληγείσες περιοχές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί, έχουν αναβληθεί όπως ενημερώνουν με ανακοινώσεις τους οι Δήμοι και οι φορείς που είχαν την ευθύνη της διοργάνωσης.

Μεταξύ αυτών και η προγραμματισμένη εκδήλωση για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, στον χώρο του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Σχετικές υποδείξεις έχει κάνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.