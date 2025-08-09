Φωτιά στην Κερατέα: Άνοιξε ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις φιλοξενίας από τους πυρόπληκτους – Αναβάλλονται οι αποψινές εκδηλώσεις στο Σούνιο

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: Άνοιξε ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις φιλοξενίας από τους πυρόπληκτους – Αναβάλλονται οι αποψινές εκδηλώσεις στο Σούνιο

Το θέμα της φιλοξενίας των πυρόπληκτων της περιοχής της Κερατέας, επιχειρεί να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανοίγοντας στην ιστοσελίδα του ειδική πλατφόρμα.

Παράλληλα στον ίδιο τομέα συμβάλλουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), ώστε να λειτουργήσουν χώροι προσωρινής διαμονής πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ

Aναβολές εκδηλώσεων

Στις πληγείσες περιοχές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί, έχουν αναβληθεί όπως ενημερώνουν με ανακοινώσεις τους οι Δήμοι και οι φορείς που είχαν την ευθύνη της διοργάνωσης.

Μεταξύ αυτών και η προγραμματισμένη εκδήλωση για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, στον χώρο του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Σχετικές υποδείξεις έχει κάνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
13:48 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στον Κουβαρά – Καίει κοντά στον οικισμό

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά καίει σε οικοπεδικές εκτάσεις, κοντά στον οι...
13:33 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Αρκαδία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι – «Υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού – Κάποιος προσπαθεί να κάψει την περιοχή», λέει ο δήμαρχος Μεγαλόπολης

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο στη φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική ...
13:15 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Λιμάνι Πειραιά: Αγανακτισμένοι επιβάτες για Νάξο ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου και «μπλόκαραν» τον απόπλου – «Έχουμε πληρώσει και δεν ταξιδεύουμε»

Για περισσότερους από 100 επιβάτες με προορισμό τη Νάξο συνεχίστηκε και σήμερα η ταλαιπωρία στ...
12:53 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Σήμερα η κορύφωση του μαγευτικού θεάματος – Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», οι δωρεάν εκδηλώσεις

Η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου», φωτίζει από χθες, Παρασ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια