Τζένη Θεωνά: Οι φωτογραφίες στην πισίνα με μαγιό στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Enikos Newsroom

lifestyle

Τζένη Θεωνά

Η γνωστή ηθοποιός, Τζένη Θεωνά και ο σύζυγός της, Δήμος Αναστασιάδης, περιμένουν με ανυπομονησία το δεύτερο παιδί τους και ζουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους.

Τζένη Θεωνά – Δήμος Αναστασιάδης: Η φωτογραφία στην πισίνα λίγο πριν γίνουν γονείς για δεύτερη φορά

Το ζευγάρι απολαμβάνει ήρεμες και όμορφες στιγμές μέσα στο καλοκαίρι, προετοιμαζόμενοι για τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται. Δεν διστάζουν μάλιστα να μοιράζονται αυτές τις στιγμές με τους θαυμαστές τους, που τους στηρίζουν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια.

Τζένη Θεωνά: «Μία γιατρός μου είπε “Δεν πιστεύω να σας ενδιαφέρει δεύτερο παιδί; Κλείνει ο κύκλος για εσάς” -Ήταν πληγωτικό»

Η Τζένη, που βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της με μαγιό, χωρίς καθόλου μακιγιάζ, να ποζάρει χαλαρή μέσα στην πισίνα.

Φανερά ευτυχισμένη και ήρεμη, απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη γέννηση του νέου μέλους της οικογένειάς της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:53 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα για την σύζυγο του Τζώνη Καλημέρη στο ταξίδι του μέλιτος – «Και ξαφνικά πέφτω σε μία τρύπα»

Ατύχημα είχε η σύζυγος του Τζώνη Καλημέρη, Ελπίδα Ιακωβίδου στο ταξίδι του μέλιτος. Λίγες ημέρ...
09:25 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Τσάβαλου: «Είχα παλίνδρομη κύηση – Στεναχωρήθηκα αλλά η φύση ξέρει»

Για την παλίνδρομη κύηση που είχε, μίλησε η Κατερίνα Τσάβαλου στην κάμερα του OPEN και στη δημ...
09:02 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Γιώργος Χρανιώτης – Γεωργία Αβασκαντήρα: Ο γιος τους «αιχμαλωτίζει» την αγάπη με μια φωτογραφία

Ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μαζί...
03:18 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Συγκινεί ο Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν απογαλακτίστηκα ποτέ – Όταν έφυγε η μάνα μου έχασα κάθε νόημα να ζήσω»

Για την απώλεια της μητέρας του μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην Κατερίνα Καραβάτου και στην ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια