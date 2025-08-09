Τζένη Θεωνά: Οι φωτογραφίες στην πισίνα με μαγιό στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Η γνωστή ηθοποιός, Τζένη Θεωνά και ο σύζυγός της, Δήμος Αναστασιάδης, περιμένουν με ανυπομονησία το δεύτερο παιδί τους και ζουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους.

Το ζευγάρι απολαμβάνει ήρεμες και όμορφες στιγμές μέσα στο καλοκαίρι, προετοιμαζόμενοι για τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται. Δεν διστάζουν μάλιστα να μοιράζονται αυτές τις στιγμές με τους θαυμαστές τους, που τους στηρίζουν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια.

Τζένη Θεωνά: «Μία γιατρός μου είπε “Δεν πιστεύω να σας ενδιαφέρει δεύτερο παιδί; Κλείνει ο κύκλος για εσάς” -Ήταν πληγωτικό»

Η Τζένη, που βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της με μαγιό, χωρίς καθόλου μακιγιάζ, να ποζάρει χαλαρή μέσα στην πισίνα.

Φανερά ευτυχισμένη και ήρεμη, απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη γέννηση του νέου μέλους της οικογένειάς της.