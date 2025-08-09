Μακροζωία: Οι 5 τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο, σύμφωνα με ειδικό

Ενώ γνωρίζουμε ότι η διατροφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μακροζωία, η επιλογή των κατάλληλων τροφίμων μπορεί να είναι δύσκολη. Ο Jordan Haworth, διατροφολόγος και ειδικός στην υγεία του εντέρου, απλοποιεί την αναζήτηση αποκαλύπτοντας πέντε τροφές, πλούσιες σε φλαβονοειδή, που συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών και προωθούν τη μακροζωία.

Οι 5 τροφές που είναι πλούσιες σε φλαβονοειδή και προωθούν τη μακροζωία

Η κατανάλωση πολλών θρεπτικών και ισορροπημένων γευμάτων είναι το “κλειδί” για την πρόληψη ασθενειών και την ενίσχυση της συνολικής υγείας σας, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζετε ποιες τροφές είναι οι πιο αποτελεσματικές.

Σε ένα βίντεο στο TikTok, ο Jordan Haworth αποκάλυψε τις πέντε καλύτερες τροφές για τη μακροζωία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature. Όλες αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε φλαβονοειδή, φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Η κατανάλωσή τους σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών και θνησιμότητας από κάθε αιτία.

Τα φλαβονοειδή είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες και μειώνουν τη φλεγμονή στο σώμα. Η ενσωμάτωση τροφών πλούσιων σε φλαβονοειδή στην καθημερινή σας διατροφή μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε μια μακρά και υγιή ζωή.

Σύμφωνα με τον διατροφολόγο και ειδικό στην υγεία του εντέρου, οι 5 κορυφαίες τροφές για την μακροζωία είναι οι εξής:

Τσάι (πράσινο και μαύρο)

Κόκκινο κρεμμύδι

Μήλα Pink Lady

Μούρα

Μαύρη σοκολάτα

Τσάι

Ο Jordan συνέστησε να στοχεύετε σε δύο με τρεις κούπες την ημέρα για να αποκομίσετε τα οφέλη του τσαγιού. Και οι δύο αυτές ποικιλίες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο βλάβης των κυττάρων στο σώμα και δυνητικά να μειώσουν τους κινδύνους χρόνιων ασθενειών.

Κόκκινο κρεμμύδι

Εξαιρετική προσθήκη σε σαλάτες και άλλα πιάτα. Είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή, τα οποία έχουν «προστατευτική και αντιφλεγμονώδη δράση» στο σώμα. Ο Jordan συνέστησε να φτιάξετε ένα γρήγορο τουρσί κρεμμύδι κόβοντάς το σε λεπτές λωρίδες και βυθίζοντάς το σε μηλόξυδο, το οποίο μπορείτε να σερβίρετε μαζί με τα αγαπημένα σας μεσημεριανά, βραδινά και σαλάτες.

Μήλα Pink Lady

Η πιο νόστιμη και υγιεινή ποικιλία μήλων. Σύμφωνα με τον Jordan, περιέχουν τα περισσότερα φλαβονοειδή από κάθε άλλο είδος μήλου. Αυτά τα φλαβονοειδή συγκεντρώνονται στο φλοιό του μήλου, οπότε είναι ωφέλιμο να τα καταναλώνετε με τη φλούδα. Τα φλαβονοειδή διατηρούνται ακόμα και μετά το μαγείρεμα.

Μούρα

Ιδανικά ως υγιεινό σνακ. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τροφοδοτούν τα μικρόβια του εντέρου. Επιλέξτε μια ποικιλία μούρων για μέγιστα οφέλη. Τα κατεψυγμένα μούρα είναι εξίσου υγιεινά και πιο οικονομικά από τα φρέσκα.

Μαύρη σοκολάτα

Μην φοβάστε τη σοκολάτα. Επιλέξτε μαύρη σοκολάτα με περιεκτικότητα σε κακάο 75% ή περισσότερο. Όσο υψηλότερο το ποσοστό κακάο, τόσο περισσότερα φλαβονοειδή. Σύμφωνα με το Healthline, αυτά τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στη μαύρη σοκολάτα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της κυτταρικής βλάβης, στη μείωση της κακής χοληστερόλης και στην ενίσχυση της υγείας του εγκεφάλου.

Ενσωματώνοντας αυτές τις τροφές στην καθημερινή σας διατροφή, μπορείτε να υποστηρίξετε τη μακροζωία και την υγεία του εντέρου σας με έναν απλό και νόστιμο τρόπο.