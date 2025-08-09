Σαν σήμερα 9 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών της Γης

Γεγονότα

1173: Αρχίζει να κατασκευάζεται, από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Πιζάνο, το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της Πίζας. Θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίαζε κλίση.

1828: Υπογράφεται ανάμεσα στην Αγγλία και τον Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου η Σύμβαση της Αλεξάνδρειας, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εκκένωσης της Πελοποννήσου από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ.

1942: Ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι συλλαμβάνεται στο Μουμπάι από βρετανικές δυνάμεις.

1942: Η ουκρανική ομάδα Σταρτ, που αποτελείται από 8 παίκτες της Δυναμό Κιέβου και τρεις της Λοκομοτίβ Κιέβου, νικά τη Φλάκελφ, μία ομάδα γερμανούς αεροπόρους, με 5-3. Ο αγώνας αυτός θα μείνει στην ιστορία ως «το ματς του θανάτου».

1945: Η δεύτερη ατομική βόμβα των Αμερικανών πέφτει στο Ναγκασάκι.

1956: Απαγχονίζονται στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Ανδρέας Ζάκος (25 χρονών), Χαρίλαος Μιχαήλ (21 χρονών), και Ιάκωβος Πατάτσος, (22 χρονών).

1965: Η Σιγκαπούρη αποβάλλεται από τη Μαλαισία και γίνεται η μόνη χώρα μέχρι σήμερα που αποκτά την ανεξαρτησία της απρόθυμα.

1969: Οπαδοί του Τσαρλς Μάνσον δολοφονούν την έγκυο ηθοποιό Σάρον Τέιτ (σύζυγο του Ρόμαν Πολάνσκι) και άλλα τέσσερα άτομα.

1974: Μετά το Σκάνδαλο Γουότεργκειτ, ο Ρίτσαρντ Νίξον γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παραιτείται από το αξίωμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ γίνεται πρόεδρος.

1996: Τελετή λήξης των 26ων Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Η Ελλάδα κέρδισε 8 μετάλλια. 4 χρυσά (Μελισσανίδης, Καχιασβίλι, Δήμας, Κακλαμανάκης) και 4 αργυρά (Κόκκας, Λεωνίδης, Σαμπάνης, Μπακογιάννη).

Γεννήσεις

1918: Αλέξης Σολομός, έλληνας σκηνοθέτης, μεταφραστής και θεωρητικός του θεάτρου. (Θαν. 25/9/2012)

1927: Μάρβιν Μίνσκι, αμερικανός μαθηματικός και από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης. (Θαν. 24/1/2016)

1933: Ειρηναίος, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

1938: Ότο Ρεχάγκελ, γερμανός προπονητής ποδοσφαίρου, υπό την καθοδήγηση του οποίου η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το 2004 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

1976: Ωντρέ Τοτού, Γαλλίδα ηθοποιός

1985: Άννα Κέντρικ, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι

1823: Μάρκος Μπότσαρης, αγωνιστής της ελληνικής επανάστασης του 1821. (Γεν. 8/3/1790)

1962: Έρμαν Έσσε, Γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946. («Ο λύκος της στέπας») (Γεν. 2/7/1877)

1969: Σάρον Τέιτ, Αμερικανίδα ηθοποιός

2004: Γιώργος Σαββάκης, Έλληνας ζωγράφος

2006: Τζέιμς Βαν Άλεν, Αμερικανός φυσικός

2012: Γιώργος Λαζαρίδης, Έλληνας σεναριογράφος

2019: Τάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Παναγιώτη Βασιλάκη, Έλληνας γλύπτης, που συγκαταλέγεται στους εκπροσώπους της σύγχρονης εικαστικής σκηνής και της κινητικής τέχνης. (Γεν. 25/10/1925)