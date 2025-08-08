Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η ανάρτηση για τον 1 μήνα από την γέννηση του γιου της – Η τρυφερή φωτογραφία

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani

Τον πρώτο τους μήνα αγκαλιά με το μωρό τους, γιορτάζουν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν. Η αγαπημένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) έκανε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, για την σημερινή μέρα.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία φωτογραφία που είχαν τραβήξει με τον σύζυγό της, όσο ακόμα ήταν στο μαιευτήριο.

Στο στιγμιότυπο οι ευτυχισμένοι γονείς έχουν σχηματίσει δύο κύκλους με τα χέρια τους, μέσα από τους οποίους ξεπροβάλλουν τα ποδαράκια του νεογέννητου γιου τους.

Η νέα μητέρα έχει γράψει στη λεζάντα της γλυκιάς ανάρτησής της: «Ένας μήνας μαζί σου…». 

