Δήμητρα Βαμβακούση: Ψέλνει με την κόρη της το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» – Βίντεο

Η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι δύο άνθρωποι που πιστεύουν πολύ στον Θεό και συμμετέχουν στα Μυστήρια της εκκλησίας. Το ζευγάρι φαίνεται πως μεγαλώνει με τον ίδιο τρόπο την κόρη του, στην οποία έχει δώσει δύο ονόματα, Ουρανία – Μαρία, προκειμένου να τιμήσει τη μητέρα του ηθοποιού και επιχειρηματία, αλλά και να δείξει την αγάπη του προς την Παναγία.

Το βράδυ της Πέμπτης (7/8), η Δήμητρα Βαμβακούση ανέβασε σε Instagram story της ένα πολύ τρυφερό βίντεο με την κόρη της. Σε αυτό, βλέπουμε την γυμνάστρια να ψέλνει μαζί με το παιδί της τον ύμνο «Αγνή Παρθένε Δέσποινα».

«Τραγουδάμε το “Αγνή Παρθένε” για όποιον δεν το κατάλαβε», έχει γράψει η ευτυχισμένη μητέρα στο βίντεό της.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, το ζευγάρι είχε μιλήσει ανοιχτά για την πίστη του. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είχε αναφέρει ότι: «Δεν θεωρώ ότι μιλώντας για τον Θεό και την πίστη μου, όταν με ρωτούν φυσικά, θέλει κότσια. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πιστεύει και να το δηλώνει ή να μην το δηλώνει. Εγώ και η οικογένεια μου έχουμε αποφασίσει να είμαστε κατ’ αυτό τον τρόπο στεκούμενοι, γιατί χωρίς τον Θεό δεν πας πουθενά».

Από την πλευρά της, η Δήμητρα Βαμβακούση είχε πει: «Πιστεύουμε και θέλουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται και πλέον νιώθω περήφανη που το λέω γιατί δεν μπορώ να φανταστώ το παιδί μου μεθαύριο να πηγαίνει στο σχολείο και να ντρέπεται να κάνει τον σταυρό του ή να λέει ότι πιστεύει στον Θεό».