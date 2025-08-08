Δήμητρα Βαμβακούση: Ψέλνει με την κόρη της το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» – Βίντεο

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δήμητρα Βαμβακούση
Φωτογραφία: Instagram/dimitravmk

Η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι δύο άνθρωποι που πιστεύουν πολύ στον Θεό και συμμετέχουν στα Μυστήρια της εκκλησίας. Το ζευγάρι φαίνεται πως μεγαλώνει με τον ίδιο τρόπο την κόρη του, στην οποία έχει δώσει δύο ονόματα, Ουρανία – Μαρία, προκειμένου να τιμήσει τη μητέρα του ηθοποιού και επιχειρηματία, αλλά και να δείξει την αγάπη του προς την Παναγία.

Το βράδυ της Πέμπτης (7/8), η Δήμητρα Βαμβακούση ανέβασε σε Instagram story της ένα πολύ τρυφερό βίντεο με την κόρη της. Σε αυτό, βλέπουμε την γυμνάστρια να ψέλνει μαζί με το παιδί της τον ύμνο «Αγνή Παρθένε Δέσποινα».

«Τραγουδάμε το “Αγνή Παρθένε” για όποιον δεν το κατάλαβε», έχει γράψει η ευτυχισμένη μητέρα στο βίντεό της.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, το ζευγάρι είχε μιλήσει ανοιχτά για την πίστη του. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είχε αναφέρει ότι: «Δεν θεωρώ ότι μιλώντας για τον Θεό και την πίστη μου, όταν με ρωτούν φυσικά, θέλει κότσια. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πιστεύει και να το δηλώνει ή να μην το δηλώνει. Εγώ και η οικογένεια μου έχουμε αποφασίσει να είμαστε κατ’ αυτό τον τρόπο στεκούμενοι, γιατί χωρίς τον Θεό δεν πας πουθενά».

Από την πλευρά της, η Δήμητρα Βαμβακούση είχε πει: «Πιστεύουμε και θέλουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται και πλέον νιώθω περήφανη που το λέω γιατί δεν μπορώ να φανταστώ το παιδί μου μεθαύριο να πηγαίνει στο σχολείο και να ντρέπεται να κάνει τον σταυρό του ή να λέει ότι πιστεύει στον Θεό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
09:56 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Δανάη Μπάρκα: Έφτιαξε σπανακόπιτα φορώντας το μαγιό της – Το βίντεο στο TikTok

Η Δανάη Μπάρκα αυτή την περίοδο απολαμβάνει τη θάλασσα, τον ήλιο και τις στιγμές που περνάει κ...
08:52 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η απάντηση στα σχόλια για το σώμα της – «Κάποιες ημέρες είμαι με κοιλιακούς και άλλες είμαι άνετα 5 μηνών έγκυος»

Άκομψα σχόλια για το σώμα της, δέχτηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στ...
04:30 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Κλέλια Ρένεση για Καίτη Γκρέυ: «Ήταν μια γυναίκα ατσαλένια, μαγκιόρα, που ήξερε να δίνει την καρδιά της»

Η Κλέλια Ρένεση παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Αντρέα Θεοδ...
04:00 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Μαρία Καλάβρια: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός – Η ανάρτηση από το… κρεβάτι του πόνου – ΒΙΝΤΕΟ

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η ηθοποιός, Μαρία Καλάβρια, όπως ενημέρωσε με ανά...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια