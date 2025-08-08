Δανάη Μπάρκα: Έφτιαξε σπανακόπιτα φορώντας το μαγιό της – Το βίντεο στο TikTok

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Η Δανάη Μπάρκα αυτή την περίοδο απολαμβάνει τη θάλασσα, τον ήλιο και τις στιγμές που περνάει κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια λατρεύει να φροντίζει τους ανθρώπους της και ένας από τους τρόπους με τον οποίο το κάνει, είναι φτιάχνοντάς τους νόστιμα φαγητά.

Πριν από λίγες ώρες, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο την βλέπουμε να δημιουργεί μία πολύ ωραία σπανακόπιτα, την οποία αποκάλυψε πως της την ζήτησαν κάποια δικά της άτομα.

Όπως βλέπουμε, η πίτα της ηθοποιού είναι 100% χειροποίητη, διότι έφτιαξε μόνη της μέχρι και το φύλλο.

Μάλιστα, η Δανάη Μπάρκα ετοίμασε τη σπανακόπιτά της πριν ή αφού πήγε για μπάνιο στη θάλασσα, καθώς φοράει ένα ολόσωμο μαγιό.

«Όταν ξέρουν ότι είσαι από τα Γιάννενα και σου ζητούν σπανακόπιτα συνέχεια. Να ζήσει το Κουκλέσι. Α ρε γιαγιά Γλύκω, να ήσουν εδώ να έβλεπες τι μου έμαθες», έχει γράψει στην ανάρτησή της η παρουσιάστρια.

@danaibarka__ Να ζήσει το Κουκλέσι 😝😘 Α ρε γιαγιά Γλύκω,να ήσουν εδώ να έβλεπες τι μου έμαθες 🙌🏼🤍 ——— #greek #fypシ゚viral🖤tiktok #spanakopita #mpesfypgamw #cooking #σπανακοπιτα #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – Ήχοι Παράδοσης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
08:52 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η απάντηση στα σχόλια για το σώμα της – «Κάποιες ημέρες είμαι με κοιλιακούς και άλλες είμαι άνετα 5 μηνών έγκυος»

Άκομψα σχόλια για το σώμα της, δέχτηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στ...
04:30 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Κλέλια Ρένεση για Καίτη Γκρέυ: «Ήταν μια γυναίκα ατσαλένια, μαγκιόρα, που ήξερε να δίνει την καρδιά της»

Η Κλέλια Ρένεση παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Αντρέα Θεοδ...
04:00 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Μαρία Καλάβρια: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός – Η ανάρτηση από το… κρεβάτι του πόνου – ΒΙΝΤΕΟ

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η ηθοποιός, Μαρία Καλάβρια, όπως ενημέρωσε με ανά...
01:15 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Δανάη Μιχαλάκη: Η συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο γάμου της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου – «Αυτό είναι αγάπη για μένα»

Μια σπάνια και βαθιά συγκινητική φωτογραφία δημοσίευσε η Δανάη Μιχαλάκη με αφορμή την τέταρτη ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια