Δανάη Μπάρκα: Έφτιαξε σπανακόπιτα φορώντας το μαγιό της – Το βίντεο στο TikTok

Η Δανάη Μπάρκα αυτή την περίοδο απολαμβάνει τη θάλασσα, τον ήλιο και τις στιγμές που περνάει κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια λατρεύει να φροντίζει τους ανθρώπους της και ένας από τους τρόπους με τον οποίο το κάνει, είναι φτιάχνοντάς τους νόστιμα φαγητά.

Πριν από λίγες ώρες, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο την βλέπουμε να δημιουργεί μία πολύ ωραία σπανακόπιτα, την οποία αποκάλυψε πως της την ζήτησαν κάποια δικά της άτομα.

Όπως βλέπουμε, η πίτα της ηθοποιού είναι 100% χειροποίητη, διότι έφτιαξε μόνη της μέχρι και το φύλλο.

Μάλιστα, η Δανάη Μπάρκα ετοίμασε τη σπανακόπιτά της πριν ή αφού πήγε για μπάνιο στη θάλασσα, καθώς φοράει ένα ολόσωμο μαγιό.

«Όταν ξέρουν ότι είσαι από τα Γιάννενα και σου ζητούν σπανακόπιτα συνέχεια. Να ζήσει το Κουκλέσι. Α ρε γιαγιά Γλύκω, να ήσουν εδώ να έβλεπες τι μου έμαθες», έχει γράψει στην ανάρτησή της η παρουσιάστρια.