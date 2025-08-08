Ηράκλειο: Σύλληψη 20χρονου για τον βιασμό ανήλικης

Στον ανακριτή οδηγήθηκε, σήμερα Παρασκευή 8/8, ένας 20χρονος με καταγωγή από την Βουλγαρία που κατηγορείται για τον βιασμό μίας ανήλικης στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, οι αστυνομικές αρχές τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα με την ανακρίτρια Ηρακλείου να εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Τελικά, χθες το μεσημέρι 7/8, ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές. Σήμερα, οδηγήθηκε στον ανακριτή, αφού άκουσε την απολογία του προχώρησε στην προσωρινή του κράτηση, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

