Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Εγκαυματίας απομακρύνθηκε από το μέτωπο – Μηνύματα του 112 σε 6 περιοχές για εκκένωση προς Πύργο – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένας εγκαυματίας στα χέρια απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από την περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο του Χελιδονίου, από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση, κοντά στο Μοναστήρι της Παναγίας της Σεντουκιώτισας.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 80 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα 6 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Η μάχη που καταβάλλουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Γραμματικό, Λαντζόι, Χελιδόνι, και Ηράκλεια είναι τεράστια, με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Λίγο μετά τις 7:15 το απόγευμα μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι και Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας προς τον Πύργο.

Mήνυμα του 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα είχε σταλεί στους κατοίκους της περιοχής Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά.

