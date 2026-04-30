Ράπερ D4vd: Φρίκη από τις λεπτομέρειες της δολοφονίας 14χρονης – Η φουσκωτή πισίνα και το αλυσοπρίονο του θανάτου

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη φρικιαστική δράση του ράπερ D4vd (πραγματικό όνομα Ντέιβιντ Μπερκ), ο οποίος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία και τον διαμελισμό της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η The California Post, οι εισαγγελείς περιγράφουν μια μεθοδευμένη δολοφονία και προσπάθεια εξαφάνισης των ιχνών του.

Το χρονικό της φρίκης

Η τραγωδία ξεκίνησε τη νύχτα της 23ης Απριλίου, όταν ο ράπερ παρήγγειλε ένα Uber για να μεταφέρει την ανήλικη από το πατρικό της στο Λέικ Έλσινορ στην έπαυλή του στο Χόλιγουντ Χιλς.

Εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και «στάθηκε δίπλα της ενώ εκείνη αιμορραγούσε μέχρι να ξεψυχήσει».

Τις επόμενες ημέρες, ο Μπερκ φέρεται να προμηθεύτηκε μέσω διαδικτυακών παραγγελιών (Amazon, Home Depot, Postmates) χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Victoria Mendez», τα εργαλεία για την εξαφάνιση της σορού:

Ένα φτυάρι

Δύο αλυσοπρίονα

Μια σακούλα μεταφοράς πτωμάτων

Ανθεκτικές σακούλες πλυντηρίου

Μια μπλε φουσκωτή πισίνα

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Μπέρκ «έλαβε φρικιαστικά μέτρα για να καταστρέψει και να απορρίψει το σώμα του θύματος».

Τοποθέτησε τη σορό της 14χρονης μέσα στη φουσκωτή πισίνα στο γκαράζ του για να μην λερώσει το πάτωμα με αίματα και χρησιμοποίησε το αλυσοπρίονο για να ακρωτηριάσει τα μέλη της.

Μάλιστα, αφαίρεσε τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του αριστερού της χεριού, καθώς εκεί υπήρχε ένα τατουάζ με το όνομά του – δάχτυλα που δεν βρέθηκαν ποτέ.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στην οικία του, όπου «ανακάλυψε στοιχεία που συνάδουν με τον διαμελισμό της σορού του θύματος μέσα στη φουσκωτή πισίνα, η οποία έφερε πολλαπλές γραμμικές τομές. Πολλά βιολογικά δείγματα, που βρέθηκαν θετικά σε αίμα, συλλέχθηκαν από τον χώρο του γκαράζ».

Οι αναλύσεις DNA επιβεβαίωσαν ότι το αίμα ανήκε στη Ρίβας, ενώ θραύσματα πλαστικού που βρέθηκαν στα λείψανά της ταίριαζαν με το υλικό της πισίνας.

Η σορός της κοπέλας εντοπίστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla που ανήκε στον τραγουδιστή.

Το χρονικό της κακοποίησης

Η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2022, όταν η Σελέστ ήταν μόλις 11 ετών.

Παρά το γεγονός ότι η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της ήδη από τον Φεβρουάριο του 2024 και η αστυνομία είχε ενημερώσει τον Μπέρκ ότι η κοπέλα ήταν ανήλικη, εκείνος συνέχισε να την καταδιώκει.

Έφτασε στο σημείο να πληρώσει 1.000 δολάρια σε συμμαθητή της για να της παραδώσει κρυφά ένα κινητό τηλέφωνο ώστε να συνεχίσουν την επικοινωνία.

Το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να ήταν ο φόβος του Μπερκ για την καριέρα του.

Έπειτα από έναν έντονο καβγά μέσω μηνυμάτων «Εκείνη αναστατώθηκε υπερβολικά και απείλησε να αποκαλύψει καταστροφικές πληροφορίες για τη σχέση τους στον κατηγορούμενο, ώστε να τερματίσει την καριέρα του και να καταστρέψει τη ζωή του», αναφέρουν οι αρχές.

Οι κατηγορίες και η δήλωση της οικογένειας

Ο Μπερκ αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού με ειδικές περιστάσεις (ενέδρα, φόνος μάρτυρα και φόνος για οικονομικό όφελος), καθώς και για ασελγείς πράξεις με ανήλικη και διαμελισμό σορού.

Επιπλέον, στο κινητό του βρέθηκαν 40 terabytes δεδομένων που περιλαμβάνουν «σημαντική ποσότητα» παιδικής πορνογραφίας.

Η οικογένεια της Ρίβας, μέσω του δικηγόρου τους Πάτρικ Στάινφελντ, δήλωσε: «Η οικογένεια Ρίβας Ερνάντες είναι απόλυτα συντετριμμένη από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης που αφορούν τον φρικτό και αποτρόπαιο θάνατο της αγαπημένης τους κόρης».

Ο τραγουδιστής δηλώνει αθώος για όλες τις κατηγορίες και κρατείται στις φυλακές Twin Towers του Λος Άντζελες. Η προκαταρκτική ακρόαση έχει οριστεί για την Παρασκευή.