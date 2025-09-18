Σοκ στο Λος Άντζελες: Εντοπίστηκε σορός 15χρονης στο Tesla του τραγουδιστή d4vd – Αναπάντητα ερωτήματα για περίεργες συμπτώσεις

Ένα μακάβριο εύρημα στο Λος Άντζελες έχει προκαλέσει σοκ στην κοινότητα του Χόλιγουντ αλλά και στη μουσική βιομηχανία, καθώς η σορός μιας έφηβης -που αγνοούνταν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο- βρέθηκε μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla, όχημα που σύμφωνα με τις αρχές είναι καταχωρημένο στον ανερχόμενο τραγουδιστή d4vd.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες ταυτοποίησε το πτώμα ως εκείνο της 15χρονης Σελέστ Ρίβας και επιβεβαίωσε ότι η ημερομηνία θανάτου της είναι η 8η Σεπτεμβρίου, με την αιτία να παραμένει «σε εκκρεμότητα», καθώς απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, αναφέρει το People.

Σύμφωνα με το NBC News, το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ρίβερσαϊντ ανέφερε ότι η Ρίβας είναι «η ανήλικη που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από το Λέικ Ελσινόρ» πέρυσι.

«Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες ερευνά την υπόθεση ως ανθρωποκτονία και θα είναι το σημείο επαφής για οποιεσδήποτε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Η ανακάλυψη έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου γύρω στις 12:30 μ.μ. τοπική ώρα, όταν οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από σταθμευμένο όχημα. Όπως μετέδωσε το KABC-TV, η σορός βρέθηκε στο μπροστινό πορτμπαγκάζ του Tesla, τυλιγμένη μέσα σε σακούλα.

Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι το αυτοκίνητο είναι καταχωρημένο στο Χέμπστεντ του Τέξας στον 20χρονο d4vd, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ. Σύμφωνα με το FOX 11 Los Angeles, οι αρχές πιστεύουν ότι το σώμα τοποθετήθηκε στο πορτμπαγκάζ περίπου πέντε ημέρες πριν το όχημα μεταφερθεί σε χώρο φύλαξης.

Το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως εγκαταλελειμμένο στους λόφους του Χόλιγουντ, με γείτονες να λένε στο NBC Los Angeles ότι βρισκόταν εκεί περίπου έναν μήνα.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, εκπρόσωπος του τραγουδιστή δήλωσε: «Ο d4vd έχει ενημερωθεί για ό,τι συνέβη. Και, παρόλο που βρίσκεται ακόμη σε περιοδεία, συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές». Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει υπόπτους ούτε έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στη Ρίβας και τον τραγουδιστή.

Το ίδιο τατουάζ

Ένα στοιχείο που τράβηξε την προσοχή είναι το τατουάζ στο σώμα της 15χρονης: στην άκρη του δεξιού της δείκτη είχε χαραγμένο το «Shhh…». Το ίδιο τατουάζ, στο ίδιο δάχτυλο, φέρει και ο d4vd.

Όπως ανέφερε το TMZ, η μητέρα της Σελέστ επιβεβαίωσε ότι η κόρη της είχε αυτό το τατουάζ με κόκκινο μελάνι, προσθέτοντας ότι ήταν αγνοούμενη για περισσότερο από έναν χρόνο.

Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανακάλυψη στο Tesla, υπογραμμίζοντας ότι το όνομα του συντρόφου της κόρης της ήταν επίσης Ντέιβιντ – όπως και του d4vd.

Το συγκεκριμένο τατουάζ δεν είναι μοναδικό, καθώς έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές το 2008 όταν η Rihanna το έκανε στο δάχτυλό της, ενώ ακολούθησαν η Λίντσεϊ Λόχαν και η Λίλι Άλεν.

Η πρώτη φωτογραφία που δείχνει το τατουάζ του d4vd χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο τραγουδιστής βρίσκεται σε περιοδεία εδώ και καιρό και δεν έχει βρεθεί στο Λος Άντζελες για περισσότερο από έναν μήνα. Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ποιος οδηγούσε το Tesla πριν εγκαταλειφθεί στον δρόμο και μεταφερθεί στις 5 Σεπτεμβρίου. Το όχημα δεν είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Ο d4vd, που έγινε γνωστός για τις επιτυχίες «Here with Me» και «Romantic Homicide», έχει τιμηθεί με βραβεία BMI Pop Awards και τον περασμένο Απρίλιο κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Withered».