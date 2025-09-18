ΗΠΑ: Η βεντέτα του Τραμπ με τους κωμικούς… δεν είναι αστεία – Αντιδράσεις για το «κόψιμο» της εκπομπής του Κίμελ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας θύελλας αντιδράσεων μετά την απόφαση του ABC να αναστείλει επ’ αορίστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που είναι ένας από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές της αμερικανικής late-night τηλεόρασης, με αφορμή σχόλια που έκανε για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρές πολιτικές αναταράξεις, με κατηγορίες για καταπάτηση της ελευθερίας του λόγου και πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ προς τα media.

Το «Jimmy Kimmel Live!» έκανε το ντεμπούτο του το 2003 και έκτοτε ο Κίμελ έχει εδραιώσει τη θέση του στον χώρο των βραδινών εκπομπών, καθιστώντας τον έναν από τους πιο γνωστούς κωμικούς της τηλεόρασης, παρουσιάζοντας τα Όσκαρ και τα Emmy.

Η απόφαση του ABC και οι πρώτες αντιδράσεις

Το ABC ανέστειλε από την Τετάρτη την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» μετά τα σχόλια του κωμικού παρουσιαστή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Άντριου Άλφορντ, πρόεδρος του τμήματος τηλεοπτικών σταθμών της Nexstar, δήλωσε ότι οι τοποθετήσεις του Κίμελ «είναι προσβλητικές και αναίσθητες σε μια κρίσιμη στιγμή για τον εθνικό μας πολιτικό διάλογο». Η Nexstar, που διαχειρίζεται 23 θυγατρικούς σταθμούς του ABC, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να προβάλλει το σόου.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο από τον Κίμελ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τον Μάιο του 2026. Ωστόσο, η New York Post αναφέρει ότι ο παρουσιαστής είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, «απολύτως έξαλλος» με την απόφαση του ABC να ακυρώσει την βραδινή του εκπομπή. Ο εκπρόσωπος του Κίμελ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την απόφαση του ABC.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουσικών των ΗΠΑ και Καναδά, της ένωσης που εκπροσωπεί τους μουσικούς της εκπομπής του Κίμελ, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για «επίθεση στην ελευθερία του λόγου».

Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν και η Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA), η Ένωση Ηθοποιών (SAG) και η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU). Η WGA σημείωσε: «Αν η ελευθερία του λόγου ίσχυε μόνο για ιδέες που μας αρέσουν, δεν θα χρειαζόταν καν να την γράψουμε στο Σύνταγμα», προσθέτοντας ότι «στηρίζει τον Τζίμι Κίμελ και τους σεναριογράφους του».

Η κωμικός Γουάντα Σάικς, η οποία επρόκειτο να εμφανιστεί στην εκπομπή την Τετάρτη, ανέβασε βίντεο στο Instagram όπου επέκρινε τον Τραμπ: «Λοιπόν: δεν τερμάτισε τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε στη Γάζα μέσα στην πρώτη του εβδομάδα, αλλά κατάφερε να τερματίσει την ελευθερία του λόγου μέσα στον πρώτο του χρόνο. Ε, για όσους προσεύχεστε, τώρα είναι η ώρα. Σ’ αγαπάμε, Τζίμι».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, ευχαρίστησε τη Nexstar στο X «που έκανε το σωστό».

I want to thank Nexstar for doing the right thing. Local broadcasters have an obligation to serve the public interest. While this may be an unprecedented decision, it is important for broadcasters to push back on Disney programming that they determine falls short of community… https://t.co/Px5boYbqNR — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) September 17, 2025



Ο Καρ προειδοποίησε ότι η FCC μπορεί να κινηθεί για την αφαίρεση των αδειών των θυγατρικών του ABC, λέγοντας: «Εμείς στην FCC θα εφαρμόσουμε την υποχρέωση για το δημόσιο συμφέρον. Αν υπάρχουν ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί που δεν τους αρέσει, μπορούν να παραδώσουν την άδειά τους στην FCC».

Τα σχόλια του Κίμελ που προκάλεσαν θύελλα

Ο Κίμελ, τη Δευτέρα και Τρίτη, επιτέθηκε σκληρά στον Τραμπ και στους συνεργάτες του. Για τη στάση του Τραμπ απέναντι στη δολοφονία του Κερκ, είπε: «Δεν είναι αυτός ο τρόπος που ένας ενήλικας θρηνεί τη δολοφονία κάποιου που αποκαλούσε φίλο. Έτσι πενθεί ένα τετράχρονο όταν του πεθαίνει το χρυσόψαρο, εντάξει;».

Για τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, σχολίασε ότι διαχειρίστηκε την έρευνα για τη δολοφονία «σαν ένα παιδί που δεν διάβασε το βιβλίο και προσπαθεί να τα μπαλώσει σε μια προφορική εξέταση».

Σατίρισε επίσης τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, που παρουσίασε προσωρινά το podcast του Κερκ.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά» επιτιθέμενος στην αριστερά και πρόσθεσε: «Ποιο από τα δύο ισχύει; Είναι μια παρέα δειλών που παίζουν pickleball γιατί φοβούνται τις μπάλες του τένις ή είναι μια καλά οργανωμένη θανάσιμη ομάδα κομάντος; Γιατί δεν μπορούν να είναι και τα δύο».

Ο Κίμελ ανέφερε ακόμη ότι «η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς και κάνει τα πάντα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτό. Ανάμεσα στο παιχνίδι των ευθυνών υπήρχε και θλίψη».

Jimmy Kimmel claims “We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it” and “This is not how an adult… pic.twitter.com/KMhnskaYWD — Alex Christy (@alexchristy17) September 16, 2025

Οι κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ και οι πιέσεις στα ΜΜΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εντείνουν τις προσπάθειες να ελέγξουν τον δημόσιο λόγο γύρω από τη δολοφονία του Κερκ.

Ο Βανς κάλεσε τους Αμερικανούς να καταγγέλλουν συμπολίτες τους που χλευάζουν τη δολοφονία, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν στρατιωτικοί που έκαναν παρόμοια σχόλια.

Ο Καρ της FCC χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Κίμελ «πραγματικά άρρωστα» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει ισχυρή βάση» για να θεωρηθούν υπεύθυνοι ο Κίμελ, το ABC και η Disney για «διασπορά παραπληροφόρησης».

«Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν τρόπους να λάβουν μέτρα κατά του Κίμελ, αλλιώς θα υπάρξει περισσότερη δουλειά για την FCC», τόνισε.

Είπε επίσης ότι ο κωμικός φαινόταν να καταβάλλει σκόπιμη προσπάθεια να παραπλανήσει το κοινό, ότι ο δολοφόνος του Κερκ ήταν ένας δεξιός υποστηρικτής του Τραμπ.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο 22χρονος δολοφόνος του Κερκ μεγάλωσε σε μια συντηρητική οικογένεια στη νότια Γιούτα, αλλά το τελευταίο διάστημα είχε υιοθετήσει «αριστερή ιδεολογία». Οι γονείς του δήλωσαν στους ερευνητές ότι τον τελευταίο χρόνο είχε στραφεί πολιτικά προς την αριστερά και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.

Η εκλογική του ιδιότητα είναι ανενεργή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ψήφισε σε δύο τακτικές γενικές εκλογές, ενώ φέρεται πως είπε στον τρανσέξουαλ σύντροφό του ότι στόχευσε τον Κερκ επειδή «είχε βαρεθεί το μίσος του».

Η Άννα Γκόμεζ, μέλος της FCC και η μοναδική Δημοκρατική στο συμβούλιο, αντέδρασε έντονα λέγοντας: «Αυτή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο το βάρος της κρατικής εξουσίας για να καταπνίξει τη νόμιμη έκφραση».

An inexcusable act of political violence by one disturbed individual must never be exploited as justification for broader censorship and control. This Administration is increasingly using the weight of government power to suppress lawful expression. 🧵 https://t.co/sosGDaOJbO — Anna M. Gomez (@AGomezFCC) September 17, 2025



«Δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα όπου οι παρουσιαστές των late-night εκπομπών υπηρετούν κατά βούληση του προέδρου», σημείωσε ο Άρι Κον, νομικός της οργάνωσης Foundation for Individual Rights and Expression.

Τα συμφέροντα των δικτύων

Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση συμπίπτει με κρίσιμες επιχειρηματικές εξελίξεις. Η Disney αναζητά έγκριση της FCC για την εξαγορά του NFL Network από το ESPN, ενώ η Nexstar χρειάζεται το «πράσινο φως» της κυβέρνησης Τραμπ για την εξαγορά της Tegna έναντι 6,2 δισ. δολαρίων.

Επαναφορά του Κίμελ στη late-night ζώνη της αμερικανικής τηλεόρασης, θα μπορούσε να προκαλέσει την οργή του Τραμπ. Εξάλλου, ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πανηγύρισε την απόφαση του ABC, χαρακτηρίζονται την είδηση «εξαιρετική για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Παλιότερα είχε πανηγυρίσει και για την ακύρωση της εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ, λέγοντας: «Λατρεύω απόλυτα που ο Κόλμπερτ απολύθηκε. Το ταλέντο του ήταν ακόμη λιγότερο από τα νούμερά του. Ακούω ότι ο Τζίμι Κίμελ είναι ο επόμενος».

Τόσο ο Κόλμπερτ όσο και ο Κίμελ έχουν κάνει τον Τραμπ «στόχο» των αστείων τους. Λίγο μετά την ακύρωση της εκπομπής του Κόλμπερτ, η FCC ενέκρινε τη συμφωνία της μητρικής εταιρείας της CBS, Paramount, με την Skydance. Ο ίδιος ο Κόλμπερτ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για το τέλος της εκπομπής μόλις την προηγουμένη ημέρα.

Τον τελευταίο χρόνο, τόσο η Disney όσο και η Paramount, μητρική εταιρεία της CBS, επέλεξαν να συμβιβαστούν σε αγωγές που είχε ασκήσει ο Τραμπ εναντίον των ειδησεογραφικών τους τμημάτων, αντί να τις διεκδικήσουν στα δικαστήρια.

«Ένα άλλο μέσο ενημέρωσης υπέκυψε στην πίεση της κυβέρνησης, εξασφαλίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εκβιάζει και να εκδικείται τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τους εκδότες που την επικρίνουν», δήλωσε ο Άρι Κον, επικεφαλής σύμβουλος για την τεχνολογική πολιτική στο Ίδρυμα για τα Ατομικά Δικαιώματα και την Έκφραση.

«Δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα όπου οι παρουσιαστές των βραδινών talk show υπηρετούν κατά το δοκούν του προέδρου».

Δεν είναι αστείο

Η σάτιρα έχει υπάρξει σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ζωής στις ΗΠΑ, ενώ στην επιτυχημένη εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, διαμόρφωσε τη δημόσια εικόνα του με τρόπους που τελικά λειτούργησαν προς όφελός του.

Κωμικά σκετς και παρωδίες από εκπομπές όπως το «Saturday Night Live» (SNL), με τον Άλεκ Μπόλντγουιν να τον μιμείται -με μυθικό τρόπο-, ενίσχυσαν την προβολή του, ακόμη και όταν τον σατίριζαν με αρνητικό τρόπο.

Οι Δημοκρατικοί και τα μέσα ενημέρωσης πίστευαν ότι αν γελούσαμε αρκετά με το MAGA, ίσως ο Τραμπ να έφευγε από την πολιτική σκηνή ηττημένος – αν όχι ντροπιασμένος. Όμως, όπως σημειώνουν οι New York Times, οι κωμικοί δεν κατάφεραν ποτέ να «υποτάξουν» τον Τραμπ με τις παρωδίες τους, και ίσως αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος.

Ωστόσο, απ’ ό,τι φαίνεται, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, το να είσαι αστείος και διάσημος δεν θα σε προστατεύσει από το να μπεις στο στόχαστρο του προέδρου, σχολιάζει το New Yorker.

Παρόμοια μοίρα είχε και το ρωσικό σατιρικό σόου «Kukly» (Κούκλες), που προβαλλόταν στο NTV από το 1994 έως το 2002 και σατίριζε, μεταξύ άλλων, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Μετά την άνοδο του Πούτιν στην εξουσία, το Κρεμλίνο άσκησε πιέσεις στο κανάλι και η εκπομπή τελικά ακυρώθηκε, γεγονός που θεωρήθηκε ένδειξη μειωμένης ανεκτικότητας στην πολιτική σάτιρα στη Ρωσία.

Με πληροφορίες από: Associated Press, NBC News