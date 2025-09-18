Γάζα: Σε γειτονιά – κλειδί της πόλης ο ισραηλινός στρατός – Τα «γαλλικά» και ο εκνευρισμός Τραμπ με Νετανιάχου

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας. Χθες Ισραηλινοί στρατιώτες και τανκς εισήλθαν σε μία από τις πιο πολυπληθείς γειτονιές της πόλης και πυροδότησαν νέο μαζικό κύμα εξόδου των αμάχων.

Της Εύης Απολλωνάτου

Ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται πλέον στην γειτονιά Σεΐχ Ραντουάν, η οποία αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο της πόλης, καθώς μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εισβολή των Ισραηλινών στις νότιες περιοχές της Γάζας. Επίσης είναι μία από τις περιοχές της Χαμάς και γι’ αυτό υπάρχουν ανησυχίες ότι η επιχείρηση βάζει σε κίνδυνο τις ζωές Ισραηλινών ομήρων και στρατιωτών.

Ήδη στην πόλη επιχειρούν δύο ισραηλινές μεραρχίες και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να φτάσει και μία τρίτη μεραρχία. Τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, η ισραηλινή αεροπορία έχει πλήξει πάνω από 140 στόχους στην Γάζα, που σχετίζονται με υπόγεια τούνελ, στρατιωτικά κτίρια και υποδομές της Χαμάς.

Βίντεο από τις χθεσινές επιχειρήσεις στην Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι προχωράει προς το κέντρο της πόλης με προσοχή και με βάση πληροφορίες προκειμένου να μην κινδυνεύσουν όμηροι και στρατιώτες. Μάλιστα έχουν φτιάξει χάρτη της πόλης που δείχνει τις περιοχές όπου μπορεί να κρατούνται όμηροι και έχει δοθεί εντολή στους στρατιώτες να μην εμπλακούν σε σύγκρουση με μαχητές της Χαμάς εάν δεν έχουν σαφείς εντολές. Υπάρχουν φόβοι ότι οι μαχητές μπορεί να εκτελέσουν ομήρους εάν περικυκλωθούν από Ισραηλινούς.

Μέχρι στιγμής ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που εκτελεί ο ισραηλινός στρατός προβλέπει πρώτα να ισοπεδώνονται κτίρια και υποδομές με βομβαρδισμούς από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη και drones, με πυρά του ισραηλινού πυροβολικού και με εκρήξεις από παγιδευμένα με εκρηκτικά παλαιά τανκς και ρομπότ που στέλνονται στην πρώτη γραμμή. Στην συνέχεια όταν κρίνεται ότι μία περιοχή είναι ασφαλής προχωρούν και την καταλαμβάνουν οι Ισραηλινοί στρατιώτες.

Οι εικόνες των τανκς στην γειτονιά Σεΐχ Ραντουάν προκάλεσε πανικό στους αμάχους και ξύπνησαν μνήμες από παλαιότερες ισραηλινές εισβολές στην πόλη. Χθες ξεκίνησε ένα νέο κύμα εκκένωσης από Παλαιστίνιους και ο ισραηλινός στρατός έδωσε μία νέα οδό ασφαλούς διαφυγής από την πόλη. Οι ισραηλινές αρχές υπολογίζουν ότι μέχρι στιγμής περίπου 400.000 κάτοικοι της Γάζας την έχουν εγκαταλείψει, δηλαδή περίπου ο μισός πληθυσμός της πόλης.

Τα «γαλλικά» και ο εκνευρισμός Τραμπ με Νετανιάχου

Επισήμως η Ουάσινγκτον έχει δώσει ελευθέρας στο Ισραήλ να κινείται όπως επιθυμεί στο θέμα του πολέμου στην Γάζα. Ωστόσο παρασκηνιακά ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να χάνει την υπομονή του και να είναι εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε σε συνεργάτες του ότι «ο Νετανιάχου με γα@@ει». Βέβαια Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στην εφημερίδα ότι ο Τραμπ είναι περήφανος για τη στενή σχέση του με τον Νετανιάχου και την ισχυρή υποστήριξη προς το Ισραήλ και δεν θέλει να έρθει σε δημόσια ρήξη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε διαρρεύσει στα ισραηλινά ΜΜΕ ότι ο Τραμπ έχει δώσει τις ευλογίες του για την ισραηλινή εισβολή στην Γάζα αλλά έχει ζητήσει να μην διαρκέσει επί μακρόν, προφανώς για να μην βρίσκεται το θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για πολύ καιρό και επιβαρύνει την δημόσια εικόνα του.

Επίσης η Ουάσινγκτον δέχεται πιέσεις από τα κράτη του Κόλπου που έχουν ανησυχήσει από το αποτυχημένο ισραηλινό χτύπημα κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς σε έδαφος του Κατάρ.

Βίντεο από τους βομβαρδισμούς υποδομών της Χαμάς

Οι μεσολαβητές προσπαθούν παρά την εισβολή

Οι Αμερικανοί φέρονται να έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να κάνει κάποια κίνηση καλής θέλησης προκειμένου να κατευνάσει τον θυμό του Κατάρ, ο οποίος είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή.

Παρασκηνιακά συνεχίζονται οι προσπάθειες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα αλλά με τις ελπίδες επιτυχίας να είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο υπουργός Στρατηγικών Σχέσεων του Ισραήλ και ο άνθρωπος του Νετανιάχου για τις διαπραγματεύσεις με την Χαμάς, Ρον Ντέρμερ προγραμματιζόταν να συναντήσει χθες τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ στο Λονδίνο.

Στόχος ήταν να συζητηθεί μία προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για συμφωνία εκεχειρίας. Ωστόσο το Κατάρ φέρεται να είναι απρόθυμο αυτή την στιγμή να λειτουργήσει μεσολαβητικά μετά από το ισραηλινό χτύπημα στο έδαφος του.

Επίσης φέρεται να συζητείται μία κίνηση καλής θέλησης από την Χαμάς, δηλαδή η απελευθέρωση ενός ή δύο ομήρων προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και πάλι και να υπάρξει παύση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας.

Το ερώτημα, όμως, τι περιθώριο υπάρχει για επίτευξη συμφωνίας καθώς έως τώρα το Ισραήλ έχει βάλει στο τραπέζι πολύ σκληρούς όρους και αφήνει στην Χαμάς μηδενικό χώρο διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα το Ισραήλ έχει απαιτήσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων ταυτόχρονα, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και την εκλογή μίας νέας διοίκησης στην οποία δεν θα συμμετέχουν ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Παράλληλα υπάρχει μεγάλη καχυποψία αυτή την στιγμή για τα πραγματικά κίνητρα του Ισραήλ. Οι ηγέτες της Χαμάς δέχθηκαν την ισραηλινή επίθεση και επέζησαν την ώρα που βρίσκονταν στο Κατάρ για να συζητήσουν μία πρόταση εκεχειρίας. Κάθε φορά, όμως, που υπάρχει κάποια προσέγγιση των δύο πλευρών το Ισραήλ επανέρχεται με πιο σκληρούς όρους και τινάζει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις. Γι’ αυτό και οι οικογένειες των ομήρων κατηγορούν την ισραηλινή κυβέρνηση ότι θυσιάζει τις ζωές των ομήρων για να πετύχει τους στόχους της στην Γάζα.