Κέιτ Μίντλετον: Εντυπωσίασε με χρυσό δαντελένιο φόρεμα και την τιάρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα – Η ιστορία του κοσμήματος

Η Κέιτ Μίντλετον εντυπωσίασε φορώντας ένα χρυσό φόρεμα, καθώς παρευρέθηκε στο επίσημο κρατικό δείπνο για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια το βράδυ της Τετάρτης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Πρώτη Κυρία βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για κρατική επίσκεψη και η περίσταση τιμήθηκε με στυλ καθώς ήταν προσκεκλημένοι στο κάστρο του Ουίνσδσορ από τον 76χρονο βασιλιά Κάρολο, την 77χρονη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την 43χρονη Κέιτ.

Η Κέιτ έδειχνε εκθαμβωτική, φορώντας ένα μεταξωτό κρεπ φόρεμα Phillipa Lepley με χρυσή δαντέλα Chantilly. Φόρεσε επίσης το παράσημο της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και του Βασιλικού Τάγματος της Βασιλικής Οικογένειας, καθώς και μια μπλε κορδέλα που συμβολίζει ότι είναι Μεγαλόσταυρη Κυρία του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φορούσε επίσης την περίφημη τιάρα Lover’s Knot, η οποία κάποτε ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα και φυλασσόταν σε χρηματοκιβώτιο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά τον θάνατό της το 1997, πριν παραδοθεί στην Κέιτ.

Το κόσμημα κεφαλής – το οποίο η Νταϊάνα είπε ότι ήταν τόσο βαρύ που της προκαλούσε πονοκεφάλους – κατασκευάστηκε από τον βασιλικό κοσμηματοπώλη Garrard το 1914 με προσωπικό σχέδιο της Βασίλισσας Μαίρης, από μαργαριτάρια και διαμάντια που ήδη κατείχε η οικογένειά της.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Oυίλιαμ συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι κρεμαστά σκουλαρίκια.

Εν τω μεταξύ, ο Ουίλιαμ φορούσε τη Στολή των Ουίνδσορ – ένα σκούρο μπλε σακάκι με κόκκινο γιακά και μανσέτες – με ένα λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και την μπλε κορδέλα και το αστέρι του Τάγματος της Ζαρτιέρας, καθώς και ένα άλλο αστέρι που υποδήλωνε τη θέση του ως Ιππότης του Τάγματος του Γαϊδουράγκαθου, και ένα τρίτο που αντιπροσώπευε ότι είναι Μέγας Δάσκαλος του Τάγματος του Λουτρού. Φορούσε επίσης τέσσερα μετάλλια – ένα από τα Χρυσά, Διαμαντένια και Πλατινένια Ιωβηλαία της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, και το μετάλλιο στέψης του Βασιλιά.

Κάθε στοιχείο του δείπνου φέρεται να ελέγχθηκε και να εγκρίθηκε από τον Βασιλιά – μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ο Κάρολος και η Βασίλισσα συνήθως επιθεωρούν το τραπέζι εκ των προτέρων αυτοπροσώπως, κάνοντας τον γύρο της αίθουσας το απόγευμα και εξετάζοντας τις προετοιμασίες με τον Αρχηγό του Οικογενειακού, Αντιναύαρχο Σερ Τόνι Τζόνστοουν-Μπερτ.

Η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Κέιτ και του Ουίλιαμ

Η ιστορία της τιάρας

Αν και η Κέιτ έχει τέσσερις τιάρες στη διάθεσή της, ο κεντημένος με μαργαριτάρια Κόμπος των Εραστών φαίνεται να είναι ένα από τα αγαπημένα της. Από τις 15 εμφανίσεις της Πριγκίπισσας της Ουαλίας με τιάρα, επέλεξε να φορέσει τον Κόμπο των Εραστών στις 10 από αυτές.

Η μέλλουσα βασίλισσα το έχει φορέσει σε πολλά κρατικά δείπνα, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ την πρώτη φορά που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2019.

Το μαργαριταρένιο στέμμα δημιουργήθηκε το 1914 από τον Οίκο των Garrard για τη Βασίλισσα Μαίρη, καθώς ήθελε μια παρόμοια τιάρα να ανήκει στη γιαγιά της, την πριγκίπισσα Αυγούστα της Έσσης.

Σύμφωνα με τον κοσμηματοπώλη της Αυλής, όταν η Μαίρη παρήγγειλε το κομμάτι, «θυσίασε μια τιάρα από τη δική της συλλογή κοσμημάτων, την Τιάρα Κυριών της Αγγλίας, για να το φτιάξει».

Ο Κόμπος των Εραστών ήταν η αγαπημένη τιάρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία τον φόρεσε στα εγκαίνια του κοινοβουλίου το 1981, λίγο μετά τον γάμο της με τον Κάρολο. Η πεθερά της Κέιτ φωτογραφήθηκε με το εντυπωσιακό κομμάτι αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της, φορώντας το συχνά σε βραδινές εκδηλώσεις.

Είναι συχνά σπάνιο να βλέπεις μέλη της βασιλικής οικογένειας να φορούν τιάρες πριν από τις 5 μ.μ., καθώς τα λαμπερά, κοσμήματα στο κεφάλι προορίζονται γενικά για επίσημες εκδηλώσεις, γεγονός που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα κειμήλια ξεσκονίζονται και συχνά φωτογραφίζονται μόνο σε κρατικά δείπνα.

Ωστόσο, η μόνη εξαίρεση στον κανόνα είναι σε έναν βασιλικό γάμο. Καθώς οι τελετές συνήθως πραγματοποιούνται στις 11 π.μ., οι κυρίες της βασιλικής οικογένειας συχνά εξαιρούνται από τον κανονισμό και τους επιτρέπεται να φορούν λαμπερά στέμματα τη μεγάλη τους ημέρα.

Οι τιάρες συνήθως δανείζονται σε ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας για μια ολόκληρη ζωή. Η πριγκίπισσα Κέιτ έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή της τέσσερις τιάρες: τον Κόμπο των Εραστών, το Λουλούδι του Λωτού, το Ρόδο Strathmore και το Cartier Halo.

Αλλά ενώ ο Κόμπος των Εραστών γυαλίζεται σημαντικά περισσότερο από τις υπόλοιπες τιάρες στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο, μία δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας από την ημέρα του γάμου της Πριγκίπισσας της Ουαλίας το 2011 – το Cartier Halo.

Το 1936, ο Γεώργιος ΣΤ΄ ανέθεσε σε έναν γαλλικό οίκο κοσμημάτων την τιάρα με διαμάντια και πλατίνα που είχε αγοράσει για τη Βασιλομήτορα πριν γίνει βασιλιάς. Φωτογραφήθηκε με το λαμπερό κομμάτι λίγο αφότου το παρέλαβε, προτού το κληροδοτήσει στην κόρη της, βασίλισσα Ελισάβετ, στα 18α γενέθλιά της το 1944.

Ωστόσο, η εκλιπούσα μονάρχης δεν έχει φορέσει ποτέ δημόσια την τιάρα Cartier Halo. Σύμφωνα με το Tatler, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η Ελισάβετ δεν τη φόρεσε δημόσια, καθώς της την έδωσαν σε μια εποχή που η Βρετανία βρισκόταν σε πόλεμο και ως εκ τούτου δεν έκρινε σκόπιμο να φορέσει ένα τέτοιο κομμάτι.