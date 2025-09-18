Κάστρο του Ουίνδσορ: Το βασιλικό δείπνο για το ζεύγος Τραμπ – Οι λαμπερές παρουσίες και το ιδιαίτερο μενού

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΡΟΛΟΣ

Στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου του Κάστρου του Ουίνδσορ δεξιώθηκε ο βασιλιάς Κάρολος τον Ντόναλντ Τραμπ και την σύζυγό του Μελάνια, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης του 47 εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία.

Τραμπ: Το… ατόπημα στο οποίο υπέπεσε όταν συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τον Guardian, η βραδιά ακολούθησε αυστηρά την εθιμοτυπία, με λευκά φράκα, φρουρές και όλα τα χαρακτηριστικά μιας βασιλικής δεξίωσης.

Το βασιλικό μενού

Το μενού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξεκίνησε με πανακότα από ρόκα με μπισκοτάκι παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού. Ακολούθησε φιλετάκι κοτόπουλου από το Norfolk, τυλιγμένο σε κολοκυθάκι, με σάλτσα από θυμάρι και συνοδευτικά εποχιακά λαχανικά. Στο τέλος, οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια παγωμένη “βόμβα” βανίλιας με σορμπέ βατόμουρο και δαμάσκηνα Victoria.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΡΑΜΠ ΜΕΛΑΝΙΑ

Σημαντικό ρόλο είχαν και τα ποτά, που επιλέχθηκαν με σαφείς συμβολισμούς. Στο τραπέζι βρέθηκαν το Warre’s 1945 Vintage Port (αναφορά στον 45ο Πρόεδρο των ΗΠΑ), το Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne (έτος γέννησης της μητέρας του Τραμπ) και το Bowmore Queen’s Cask 1980 Scotch whisky, που θύμιζε τις σκωτσέζικες ρίζες της οικογένειας. Δημιουργήθηκε επίσης ένα κοκτέιλ ειδικά για την περίσταση, το Transatlantic Whisky Sour. Ο Τραμπ, γνωστός για την αποχή του από το αλκοόλ, δεν δοκίμασε κανένα από αυτά.

Το κλίμα στο Ουίνδσορ ήταν πλήρως προσαρμοσμένο στο βασιλικό πρωτόκολλο. Επίσημοι χαιρετισμοί, λευκά φράκα και ομιλίες που τόνισαν τη «διαχρονική σχέση» ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον. Το δείπνο λειτούργησε ως επίδειξη παραδοσιακής βρετανικής φιλοξενίας, με το μενού και τα ποτά να δίνουν έναν επιπλέον συμβολικό τόνο στη βραδιά.

Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Μελάνια Τραμπ συγκέντρωσε επάνω της όλα τα βλέμματα. Η εμφάνισή της στο δείπνο σχολιάστηκε διεθνώς ως μία από τις πιο κομψές στιγμές της βραδιάς, με τα βρετανικά και αμερικανικά μέσα να την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο λαμπερές παρουσίες.

Σύμφωνα με το Harper’s Bazaar και το People, η Πρώτη Κυρία εμφανίστηκε με ένα κίτρινο φόρεμα με έναν ώμο (off-the-shoulder), το οποίο συνδύασε με μια ζώνη σε ροζ-μωβ απόχρωση και μπεζ ψηλοτάκουνα παπούτσια. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με σκουλαρίκια από διαμάντια και aquamarine, που έδιναν μια διακριτική αλλά πολυτελή λάμψη.

Η The Sun χαρακτήρισε την εμφάνιση «εκθαμβωτική», σημειώνοντας πως το έντονο κίτρινο χρώμα την έκανε να ξεχωρίσει.

Και η Κέτι Μίντλετον, πάντως, απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο κομψή και στιλάτη είναι. Συγκεκριμένα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, φόρεσε ένα μακρύ, χειροποίητο, χρυσαφί βραδινό παλτό από δαντέλα Chantilly πάνω από ένα μεταξωτό κρεπ φόρεμα. Το σύνολο υψηλής ραπτικής είναι μια δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley, όπως αναφέρει το διεθνές δίκτυο cnn.com.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ντελικάτα χειροποίητα τριαντάφυλλα με χρυσά κορδόνια, τονισμένα με γαλλικούς κόμπους και σατέν ραμμένα άνθη, απεικονίζονται στο παλτό της.

Η Κέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λίγη λάμψη, φορώντας την τιάρα Lover’s Knot και σκουλαρίκια που ανήκαν στην αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι στο βασιλικό δείπνο

Περίπου 160 καλεσμένοι βρέθηκαν στην αίθουσα του Κάστρου του Ουίνδσορ, σε μια βραδιά που συνδύασε την παραδοσιακή εθιμοτυπία με μια λίστα προσκεκλημένων που αντικατόπτριζε το πολιτικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό βάρος της επίσκεψης.

Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας – ο Κάρολος και η Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κάθριν (Κέιτ Μίντλετον). Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν και μέλη της οικογένειας Τραμπ, με την Τίφανι Τραμπ να βρίσκεται μάλιστα δίπλα στην Κάθριν, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα βρετανικά μέσα.

Το παρών έδωσε και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, πλάι σε υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους. Στη λίστα περιλαμβάνονταν επίσης κορυφαίοι επιχειρηματίες και στελέχη του τεχνολογικού χώρου, όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ντέμης Χασάμπης της Google DeepMind. Από τον χώρο των media ο μεγιστάνας Ρούμπερτ Μέρντοχ έκανε ιδιαίτερη αίσθηση με την παρουσία του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιπώδες ήπαρ: Επιστήμονες αποκαλύπτουν πρωτοποριακή θεραπεία που μπορεί να αντιστρέψει τη νόσο

To κόλπο για να μην χαλάσει ο μαϊντανός, ο κόλιανδρος και άλλα μυρωδικά – Πώς θα τα κρατήσετε φρέσκα για εβδομάδες, σύμφωνα...

Eυλογιά αιγοπροβάτων: Σε ποια κρέατα αναμένεται να ανέβουν οι τιμές και πόσο θα ακριβύνει το γάλα

ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται εποχικό επίδομα έως 1.375 ευρώ – Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων και από τα ΚΕΠ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που προπονείται στο μποξ σε 16 δευτερό...

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα
περισσότερα
05:20 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» έπειτα από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ – «Εξαίρετη είδηση» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του την Τετάρτη (17/9) για τη διακοπή – την «ακύρω...
23:55 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου

Ο Ντόναλντ Τραμπ απόλαυσε την λάμψη ενός βρετανικού βασιλικού θεάματος την Τετάρτη, καθώς τον ...
23:15 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Η επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας εξαλείφει τις ελπίδες για διπλωματική επίλυση

Καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προελαύνουν προς το κέντρο της Πόλης της Γάζας, ειδικοί δήλωσαν...
23:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Πακιστάν – Σαουδική Αραβία: Οι δύο χώρες υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, υπέγραψαν σύμφωνο αμ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος