Τραμπ: Το… ατόπημα στο οποίο υπέπεσε όταν συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η τριήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στη Βρετανία, όντες καλεσμένοι του ίδιου του βασιλιά Καρόλου, λόγω και των καλών σχέσεων που διατηρεί ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ με την βασιλική οικογένεια.

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος επαινεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προσήλωσή του στη διευθέτηση συγκρούσεων ανά τον κόσμο

Το βράδυ της Τετάρτης (17/9), το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος παρευρέθηκε σε επίσημο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμή τους όπου ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να χαρακτηρίσει την επίσκεψη αυτή ως τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής του.

Νωρίτερα, όμως, ο Τραμπ φέρεται να έχει υποπέσει σε σημαντικό ατόπημα το οποίο δεν πέρασε ούτε απαρατήρητο, αλλά ούτε κι ασχολίαστο από τον εγχώριο, αλλά και διεθνή Τύπο.

Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντησή του με τον Κάρολο, ο Τραμπ άφησε τον βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου μερικά μέτρα πίσω προχωρώντας στο πλευρό του επικεφαλής της Βασιλικής Φρουράς.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Κάρολος προσπαθεί να ακολουθήσει το βήμα του Τραμπ, διατηρώντας παράλληλα την όποια ψυχραιμία του, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μην δείχνει να αντιλαμβάνεται το σφάλμα στο οποίο υπέπεσε.

Δείτε το βίντεο

