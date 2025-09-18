Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος επαινεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προσήλωσή του στη διευθέτηση συγκρούσεων ανά τον κόσμο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΡΑΜΠ ΜΕΛΑΝΙΑ

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ επαίνεσε την Τετάρτη (17/9) τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προσήλωσή του στη διευθέτηση συγκρούσεων ανά τον κόσμο, κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο βρετανός μονάρχης προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου

Επισημαίνοντας πως οι δύο χώρες υποστηρίζουν κρίσιμες διπλωματικές προσπάθειες, ο βασιλιάς Κάρολος έκανε ειδική μνεία στην προσήλωση του προέδρου των ΗΠΑ «για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο».

Κατά την ομιλία του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο «μια από τις μεγαλύτερες τιμές» στη ζωή του, υπενθυμίζοντας πως είναι η δεύτερη ως αρχηγός κράτους – η προηγούμενη ήταν το 2019.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

ΗΠΑ: Μείωσε τα επιτόκια η FED – Προβλέπει ακόμα δύο μειώσεις

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:55 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου

Ο Ντόναλντ Τραμπ απόλαυσε την λάμψη ενός βρετανικού βασιλικού θεάματος την Τετάρτη, καθώς τον ...
23:15 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Η επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας εξαλείφει τις ελπίδες για διπλωματική επίλυση

Καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προελαύνουν προς το κέντρο της Πόλης της Γάζας, ειδικοί δήλωσαν...
23:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Πακιστάν – Σαουδική Αραβία: Οι δύο χώρες υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, υπέγραψαν σύμφωνο αμ...
22:44 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

«Ο Ζελένσκι εμπλέκεται στην δολοφονία Κερκ» – Δήλωση «βόμβα» από Ουκρανό βουλευτή

Το καθεστώς του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, στην Ουκρανία, έχει βάλει το χέρι του τόσο στην απόπειρα δ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος