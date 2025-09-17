Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη – Ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό την Κυριακή

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Χρήστος Κόντης

Οριστικοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/9) η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη, με τον Έλληνα τεχνικό να αναλαμβάνει το «τιμόνι» των «πράσινων» ως «υπηρεσιακή» λύση στον «πράσινο» πάγκο μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια.

Ο Κόντης θα προπονήσει τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την Πέμπτη (18/9) και θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων» στο κυριακάτικο (21/9) μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Από εκεί και πέρα, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να παραμείνει κι ως μέλος του επόμενου τιμ του Παναθηναϊκού, αν κι αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει οριστικά όταν βρει το «τριφύλλι» τον επόμενο προπονητή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

00:10 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Champions League: Σαρωτική η Παρί Σεν Ζερμέν, «τριάρα» της Μπάγερν επί της Τσέλσι και λευκή ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης»- Όλα τα αποτελέσματα

Ιδιαίτερα ορεξάτη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League η πρωταθλήτρια Ευρώπης Π...
21:44 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: «Άσφαιροι» στην πρεμιέρα του Champions League οι Πειραιώτες

Με άμυνα βγαλμένη από σεμινάριο και με παίκτη λιγότερο από το 26ο λεπτό, η Πάφος κατάφερε να π...
19:46 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0 (Τελικό): Live η πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε ύστερα από τέσσερα χρόνια στο Champions League και υποδέχεται την Πάφο ...
19:42 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα: Επεισόδια πριν από την αναμέτρηση για το Champions League – 19 συλλήψεις

Ένταση επικράτησε στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, όταν οπαδοί της Αταλάντα και τη...
