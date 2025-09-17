Γιώργος Παράσχος: «Μετά τον καρκίνο της συντρόφου μου, ήρθε ο δικός μου, τώρα είμαστε καλά»

Ο ηθοποιός Γιώργος Παράσχος μίλησε δημόσια για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, περιγράφοντας με δύναμη ψυχής πώς αντιμετωπίζει την ασθένεια μαζί με τη σύντροφό του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha αποκάλυψε ότι η νόσος δεν άγγιξε μόνο τον ίδιο, αλλά και τη γυναίκα της ζωής του, με την οποία δίνουν μαζί τη μάχη, πηγαίνοντας στις θεραπείες ο ένας δίπλα στον άλλον και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον με χιούμορ και αισιοδοξία.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι μέρα με τη μέρα νιώθει καλύτερα, καθώς έχει καταφέρει να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή. Όπως είπε, η νέα αυτή στάση τον βοήθησε ουσιαστικά: «Μέρα με την ημέρα είμαι καλύτερα. Κατάφερα σε μεγάλο ποσοστό να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, να αλλάξω τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα, το πώς αντιδρώ σε κάποια άλλα και λειτούργησε πάρα πολύ ωραία. Προσπαθώ να συμβουλέψω τους γύρω μου να κάνουν το ίδιο. Ακόμα έχω το πρόβλημα υγείας, ακόμα το πολεμάμε και όσο πάει και μειώνεται».

Μιλώντας για το πώς ξεκίνησε η περιπέτειά του, ανέφερε ότι από κάποια τυχαία σημάδια οδηγήθηκε στις εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε η ασθένεια: «Κάποια στιγμή εγώ ήμουν σε μια πολύ περίεργη φάση της ζωής μου και έτυχε από κάποια εξωτερικά σημάδια να ψάξω να δω τι είναι και μέσα από αυτή την αναζήτηση, εντοπίσαμε ότι έχω καρκίνο. Για μένα, όπως έχω ξαναπεί, ο καρκίνος ήρθε για καλό. Μου έβγαλε απλά τη μάσκα και είδα καθαρά».

Η αποκάλυψη για τη σύντροφό του τον συγκλόνισε, όπως εξήγησε: «Την πρώτη φορά που μου ανακοίνωσε ο γιατρός το πρόβλημα υγείας, δε θα πω ψέματα, οι σκέψεις μου ήταν η κόρη μου, η αδελφή μου, η μάνα μου…Κοιτούσα να βοηθήσω τον κόσμο πάρα πολύ και μέσα σε όλο αυτό, στην προσπάθειά μου να βοηθήσω τον κόσμο διαπιστώνουμε ότι η σύντροφός μου έχει καρκίνο στο στήθος. Εκεί ήταν μεγάλο σοκ…Τώρα είμαι σε ένα επίπεδο που είμαστε καλά, είναι όλα διαχειρίσιμα. Πηγαίνουμε για θεραπεία και γελάμε ακατάπαυστα κι εγώ και εκείνη. Οι γιατροί μου είπαν ότι συνεχίζω τη ζωή μου κανονικότατα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δε νιώθω τίποτα, ούτε πόνο, ούτε κόπωση. Είναι σαν να γεννήθηκα ξανά. Αν αλλάξει ο τρόπος σκέψης, αλλάζουν όλα».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι έχει πάψει να φοβάται, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας: «Δεν φοβάμαι πια. Το λέω και το εννοώ. Να φοβάμαι τι; Τον θάνατο; Όχι. Την αποτυχία; Καλώς να έρθει..».