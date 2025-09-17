Άκης Σακελλαρίου: «Πρέπει να φας μια δυο σφαλιάρες για να το συνειδητοποιήσεις και να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι»

Ο Άκης Σακελλαρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον». Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε για τον χρόνο που χρειάζεσαι να παίρνεις απόσταση από τις καταστάσεις, αλλά την αισιοδοξία που μπορεί να εκπέμψει ένα χαμόγελο.

«Μετά από τόσα χρόνια που είμαστε στη δουλειά, είναι ωραίο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο σκυθρωπό, ο οποίος σε κοιτάζει και αμέσως σου χαμογελάει. Κι είναι τόσο απλό. Είναι στη θεωρία όλα αυτά, αλλά πρέπει να φας μια-δυο σφαλιάρες για να το συνειδητοποιήσεις και να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι, αυτό το απλό, το καθημερινό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει, σε μένα τουλάχιστον. Δηλαδή παίρνω κάποιες αποστάσεις, χαλαρώνω και πάμε παρακάτω», είπε ο Άκης Σακελλαρίου.

Και πρόσθεσε: «Δεν σβήνω το τηλέφωνο. Το αφήνω εκεί. Άμα είναι το σηκώνω, αν δεν είναι δεν το σηκώνω. Δόξα τω θεώ, κάποια πράγματα τα έχουμε χορτάσει. Οπότε εκ των πραγμάτων…»