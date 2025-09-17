Κομισιόν: Προτείνει κυρώσεις κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα και αναστολή εμπορικών συμφωνιών

Κομισιόν: Προτείνει κυρώσεις κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα και αναστολή εμπορικών συμφωνιών
Φωτογραφία: Reuters

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέες κυρώσεις στο Ισραήλ, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναστολή των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου για ισραηλινά προϊόντα εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα, αν και το μέτρο δεν συγκεντρώνει προς το παρόν την απαιτούμενη στήριξη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εγκριθεί.

Παράλληλα, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, πρότεινε ένα πακέτο κυρώσεων που αφορά δύο ισραηλινούς υπουργούς, καθώς και βίαιους εποίκους και μέλη της Χαμάς.

