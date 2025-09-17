Βίντεο: Η στιγμή της άφιξης του ζεύγους Τραμπ στο Ουίνδσορ – Τους υποδέχθηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας καλωσόρισαν σήμερα τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ στο Ουίνδσορ, καθώς ξεκινά η ιστορική δεύτερη κρατική επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ υποδέχτηκαν τους Τραμπ στον Walled Garden στο κτήμα των Ουίνδσορ, όταν έφτασε το ελικόπτερο Marine One του Προέδρου λίγο μετά το μεσημέρι. Σε μια από τις πολλές επιπλέον παροχές που προστέθηκαν στο ταξίδι του Αμερικανού ηγέτη, το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο γρασίδι του κήπου που βρίσκεται στο ιδιωτικό Home Park.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ καλωσόρισαν τους Τραμπ και περπάτησαν μαζί τους για μια μικρή απόσταση για να συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ και τη βασίλισσα Καμίλα έξω από το Victoria House.

Η Καμίλα φωτογραφήθηκε φορώντας ένα έντονο μπλε φόρεμα, ένα ασορτί παλτό από τον οίκο Fiona Clare και καπέλο από Philip Treacy και μια καρφίτσα με ζαφείρι και διαμάντια. Η Κέιτ εθεάθη με ένα φόρεμα από Emilia Wickstead, ένα καπέλο από την Jane Taylor και μια καρφίτσα με φτερά.