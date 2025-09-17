Κυριάκος Μητσοτάκης: Τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης- Άραχθος

Συνάντηση με τον Γκόγκα Λεβιάν, τον άνδρα από την Αλβανία που χωρίς δεύτερη σκέψη είχε βουτήξει στα νερά του ποταμού Άραχθου προκειμένου να σώσει δύο παιδιά ηλικίας 12 και 14 ετών, είχε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός τον τίμησε δίνοντάς του το πιστοποιητικό πολιτογράφησης. Σημειώνεται ότι ο Γκόγκα Λεβιάν ήταν προσκεκλημένος και του Κωνσταντίνου Τασούλα στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας τον Ιούλιο.

Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, Δημήτρη Κάρναβου.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

Μητσοτάκης- Άραχθος

Ο Λεβιάν μετά το περιστατικό στον Άραχθο  είχε «χτυπήσει» τατουάζ τα πρόσωπα των δύο άτυχων παιδιών θέλοντας να τα «κουβαλά» πάντα πάνω του. Σημειώνεται ότι ο άνδρας είχε καταφέρει να ανασύρει τα δύο παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και έπειτα από λίγες ημέρες διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρά. Οι γονείς τους παρά τον ανείπωτο πόνο και τη θλίψη τους είχαν αποφασίσει να δωρίσουν τα όργανά τους.

Μητσοτάκης- Άραχθος

 

