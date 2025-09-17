Τραμπ: Aεροσκάφος παραλίγο να συγκρουστεί με το Air Force One καθώς ταξίδευε προς το Λονδίνο – «Στρίψτε δεξιά τώρα, αφήστε το iPad»

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ταξίδευε προς τη Βρετανία, σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό στον αέρα, όταν το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One είχε μια παραλίγο «επικίνδυνη συνάντηση» με επιβατικό αεροσκάφος, με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να παρεμβαίνουν άμεσα.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Τρίτη, ενώ το Air Force One μετέφερε τον Τραμπ προς το Λονδίνο. Όπως μετέδωσαν τα CBS και Bloomberg, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αντιλήφθηκε ότι η πορεία ενός αεροσκάφους της Spirit Airlines συνέπιπτε με εκείνη του προεδρικού αεροπλάνου πάνω από το Λονγκ Άιλαντ.

Η πτήση Spirit 1300 εκτελούσε το δρομολόγιο από το Φορτ Λόντερντεϊλ προς τη Βοστώνη, όταν ο ελεγκτής εντόπισε ότι τα ύψη και οι πορείες των δύο αεροσκαφών ήταν παρόμοια.

Στις ηχογραφήσεις που δημοσιεύθηκαν στο liveatc.net και αναμεταδόθηκαν από τον λογαριασμό @thenewarea51, ακούγεται ο ελεγκτής να δίνει οδηγίες στους πιλότους του Airbus SE A321 της Spirit να αλλάξουν πορεία. Συγκεκριμένα, τους είπε να κατέβουν χαμηλότερα και να στρίψουν είκοσι μοίρες δεξιά.

Η φωνή του ελεγκτή καταγράφεται να επαναλαμβάνει με ένταση την εντολή: «Στρίψτε είκοσι μοίρες δεξιά τώρα».

AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! 😂 Tip via @xJonNYC

Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025



Σε άλλο σημείο, ο ελεγκτής επισημαίνει στους πιλότους: «Η κίνηση είναι στα αριστερά σας… σε απόσταση οκτώ μιλίων» και προσθέτει: «Είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι. Κρατήστε το βλέμμα σας πάνω του – είναι λευκό και μπλε».

Όταν οι πιλότοι δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα, η φωνή του ελεγκτή ακούγεται όλο και πιο εκνευρισμένη. «Πρέπει να σας μιλάω δύο φορές κάθε φορά», λέει, πριν επαναλάβει: «Προσέξτε. Κλείστε το iPad».

Η Spirit Airlines απάντησε μέσω εκπροσώπου της στο CBS News το βράδυ της Δευτέρας. «Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Η πτήση 1300 της Spirit Airlines ακολούθησε τις διαδικασίες και τις οδηγίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του δρομολογίου προς Βοστώνη και προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα», είπε.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα του Flight Radar, τα δύο αεροσκάφη βρέθηκαν σε απόσταση περίπου 11 μιλίων.

Τελικά, ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε με ασφάλεια το βράδυ της Τρίτης στο Λονδίνο για τη δεύτερη ιστορική επίσημη επίσκεψή του.