Ισπανία: 4χρονο κοριτσάκι που υπνοβατούσε έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου και σκοτώθηκε – Τριήμερο πένθος στην περιοχή

Ένα τετράχρονο κορίτσι στην Ισπανία, που είχε επεισόδια υπνοβασίας, πέθανε έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου στο σπίτι της στην Costa Blanca.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, τα ξημερώματα, στην πόλη Κάλπε, και η μικρή άφησε την τελευταία της πνοή πέντε ημέρες αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Αλικάντε, όπου είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το κορίτσι έπεσε γύρω στις 5 το πρωί, αφού προηγουμένως είχε σκαρφαλώσει στο κιγκλίδωμα του μπαλκονιού. Όταν έχασε την ισορροπία της, βρέθηκε στο κενό, χτυπώντας πρώτα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο πριν καταλήξει στο έδαφος.

Εκείνη τη στιγμή, στο διαμέρισμα δεν βρίσκονταν οι γονείς της, ενώ τη φροντίδα της τετράχρονης και του μόλις ενός έτους αδελφού της είχε αναλάβει η 15χρονη αδελφή τους.

Οι γονείς μετέφεραν το παιδί αρχικά σε τοπικό κέντρο υγείας, όμως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Αλικάντε, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, πέθανε πέντε ημέρες αργότερα.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι η έρευνα για το περιστατικό ολοκληρώθηκε, με συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν ατύχημα. Η ισπανική εφημερίδα Informacion σημειώνει ότι το κορίτσι είχε εμφανίσει επεισόδια υπνοβασίας και στο παρελθόν.

Η τραγική είδηση έγινε γνωστή λίγες ώρες έπειτα από ένα ακόμα θανατηφόρο ατύχημα στην ίδια περιοχή, όταν ένα μωρό 20 ημερών σκοτώθηκε στην Κάλπε από αυτοκίνητο που βγήκε εκτός ελέγχου, πιθανότατα λόγω βλάβης στο χειρόφρενο, ενώ ήταν παρκαρισμένο σε κατηφόρα. Η 37χρονη μητέρα του βρέφους, η οποία έσπρωχνε το καρότσι, τραυματίστηκε σοβαρά και παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ το δυστύχημα συνέβη μπροστά στα μάτια του πατέρα και του άλλου παιδιού της οικογένειας, ηλικίας τεσσάρων ετών.

Ο δήμος της Κάλπε ανακοίνωσε τριήμερο πένθος για τον θάνατο του μωρού και της τετράχρονης.