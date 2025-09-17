Ισπανία: 4χρονο κοριτσάκι που υπνοβατούσε έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου και σκοτώθηκε – Τριήμερο πένθος στην περιοχή

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία: 4χρονο κοριτσάκι που υπνοβατούσε έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου και σκοτώθηκε – Τριήμερο πένθος στην περιοχή

Ένα τετράχρονο κορίτσι στην Ισπανία, που είχε επεισόδια υπνοβασίας, πέθανε έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου στο σπίτι της στην Costa Blanca.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, τα ξημερώματα, στην πόλη Κάλπε, και η μικρή άφησε την τελευταία της πνοή πέντε ημέρες αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Αλικάντε, όπου είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το κορίτσι έπεσε γύρω στις 5 το πρωί, αφού προηγουμένως είχε σκαρφαλώσει στο κιγκλίδωμα του μπαλκονιού. Όταν έχασε την ισορροπία της, βρέθηκε στο κενό, χτυπώντας πρώτα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο πριν καταλήξει στο έδαφος.

Εκείνη τη στιγμή, στο διαμέρισμα δεν βρίσκονταν οι γονείς της, ενώ τη φροντίδα της τετράχρονης και του μόλις ενός έτους αδελφού της είχε αναλάβει η 15χρονη αδελφή τους.

Οι γονείς μετέφεραν το παιδί αρχικά σε τοπικό κέντρο υγείας, όμως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Αλικάντε, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, πέθανε πέντε ημέρες αργότερα.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι η έρευνα για το περιστατικό ολοκληρώθηκε, με συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν ατύχημα. Η ισπανική εφημερίδα Informacion σημειώνει ότι το κορίτσι είχε εμφανίσει επεισόδια υπνοβασίας και στο παρελθόν.

Η τραγική είδηση έγινε γνωστή λίγες ώρες έπειτα από ένα ακόμα θανατηφόρο ατύχημα στην ίδια περιοχή, όταν ένα μωρό 20 ημερών σκοτώθηκε στην Κάλπε από αυτοκίνητο που βγήκε εκτός ελέγχου, πιθανότατα λόγω βλάβης στο χειρόφρενο, ενώ ήταν παρκαρισμένο σε κατηφόρα. Η 37χρονη μητέρα του βρέφους, η οποία έσπρωχνε το καρότσι, τραυματίστηκε σοβαρά και παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ το δυστύχημα συνέβη μπροστά στα μάτια του πατέρα και του άλλου παιδιού της οικογένειας, ηλικίας τεσσάρων ετών.

Ο δήμος της Κάλπε ανακοίνωσε τριήμερο πένθος για τον θάνατο του μωρού και της τετράχρονης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 αποτελεσματικοί τρόποι να πάρετε βιταμίνη D χωρίς συμπληρώματα

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για ψηφιακή απάτη-Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Αυτοκινητοβιομηχανία: Πώς η παραγωγή μεγάλων ηλεκτρικών SUV υπονομεύει τις προσπάθειες διάδοσης της ηλεκτροκίνησης

Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Η Amazon ανακοίνωσε τη φθινοπωρινή εκδήλωση για νέο hardware

Τεστ προσωπικότητας: Το φύλλο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε την τάση να βοηθάτε τους άλλους
περισσότερα
14:52 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν: Προτείνει κυρώσεις κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα και αναστολή εμπορικών συμφωνιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέες κυρώσεις στο Ισραήλ, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, μεταδίδ...
14:17 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

LIVE: Η άφιξη του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Δείτε σε ζωντανή σύνδεση την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη...
14:06 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Aεροσκάφος παραλίγο να συγκρουστεί με το Air Force One καθώς ταξίδευε προς το Λονδίνο – «Στρίψτε δεξιά τώρα, αφήστε το iPad»

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ταξίδευε προς τη Βρετανία, σημειώθηκε ένα απρόοπτο π...
13:24 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Βίντεο από την εισβολή των IDF στην Πόλη της Γάζας – Οι Ένοπλες δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό

Η εικόνα στη Γάζα παραμένει εφιαλτική, με χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείπουν μαζικά τις κ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος