Κάρπαθος: Γεννήθηκε η πρώτη αρσενική φώκια της χρονιάς – Βίντεο από τη συγκινητική στιγμή

Η πρώτη γέννηση φώκιας της χρονιάς είναι γεγονός και συνέβη μέσα σε θαλάσσιο σπήλαιο στην Βόρεια Κάρπαθο. Μάλιστα, το ότι πρόκειται για αρσενική φώκια, έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφονταν γεννήσεις θηλυκών.

Μάλιστα η γέννησή της έχει καταγραφεί σε βίντεο που έχει ανεβάσει στα social media η Μονάδα Διαχείρισης Περιοχών ΝΑ Αιγαίου του ΟΦΥΠΕΚΑ. Σε ανακοίνωσή της τονίζει τα εξής:

«Το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου του ΟΦΥΠΕΚΑ κατέγραψε τις προηγούμενες ημέρες με χαρά την πρώτη γέννηση μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) για φέτος σε θαλάσσιο σπήλαιο της Βόρειας Καρπάθου. Η φετινή γέννηση είναι ιδιαίτερη, καθώς έπειτα από πολλά χρόνια το νεογέννητο είναι αρσενικό – τα τελευταία πέντε χρόνια όλα τα φωκάκια που είχαν καταγραφεί ήταν θηλυκά!

Η Μεσογειακή φώκια είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον κόσμο και η Κάρπαθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο στην περιοχή γεννιούνται περίπου έξι έως οκτώ μικρές φώκιες, συμβάλλοντας στη διατήρηση του είδους.

Η αναπαραγωγική περίοδος της Monachus monachus ξεκινάει στα τέλη Αυγούστου και διαρκεί μέχρι τον Δεκέμβριο. Τα μικρά γεννιούνται συνήθως σε απομονωμένα σπήλαια με αμμώδεις παραλίες, όπου η μητέρα τα θηλάζει και τα φροντίζει για πέντε ως έξι μήνες, μέχρι να γίνουν ικανά να κολυμπήσουν μόνα τους. Κατά τη γέννηση έχουν μήκος περίπου ένα μέτρο και ζυγίζουν 15-20 κιλά, με χαρακτηριστικό μαύρο τρίχωμα και μια λευκή κηλίδα στην κοιλιά τους.

Η παρακολούθηση των γεννήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του είδους και την κατανόηση της πληθυσμιακής του δυναμικής. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και τοπικές κοινωνίες, συνεχίζει να εργάζεται για τη διατήρηση αυτού του σπάνιου θηλαστικού και των πολύτιμων οικοτόπων του».

Δείτε βίντεο:

