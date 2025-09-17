Γάζα: Οι IDF εκτιμούν ότι η χερσαία επιχείρηση θα διαρκέσει 2 με 3 μήνες – Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα οδό για εκκένωση των αμάχων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στρατιωτική επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», δηλαδή χερσαία επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων με στόχο την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Καναδάς: Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει «φρικτή» τη νέα επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δύο μεραρχίες του ισραηλινού στρατού που βρίσκονται στο έδαφος διεξάγουν επιχειρήσεις και κινούνται από τις γειτονιές Ζεϊτούν και Σεΐχ Ραντουάν και το χωριό Τζαμπάλια προς το κέντρο της πόλης της Γάζας. Αργότερα θα φτάσει στο σημείο μία τρίτη μεραρχία και συνολικά ο αριθμός των στρατιωτών που θα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε 130.000.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), που δημοσιεύονται στα ισραηλινά ΜΜΕ, η χερσαία επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει δύο με τρεις μήνες και αυτή την στιγμή ο ισραηλινός στρατός κατέχει το 40% της πόλης. Ωστόσο η πλήρης εξάλειψη των μαχητών της Χαμάς από την πόλη της Γάζας μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Γιατί δεν υποστηρίζουν την εισβολή στην Πόλη της Γάζας όλοι οι Ισραηλινοί: Οι διαφωνίες και οι ανησυχίες – Ανάλυση των New York Times

Τα ισραηλινά στρατεύματα προχωρούν με προσοχή προς την πόλη και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει συγκρούσεις με μαχητές της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει ότι περίπου 2.500 μαχητές της Χαμάς και ο επικεφαλής της οργάνωσης στην Γάζα βρίσκονται σε υπόγεια τούνελ κάτω από την πόλη και θα παραταχθούν στην είσοδο της.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι Ισραηλινοί στρατιώτες κινούνται με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις ισραηλινές υπηρεσίες καθώς στόχος είναι να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ζωές των Ισραηλινών ομήρων. Έτσι φέρεται να έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένος χάρτης με ζώνες στην πόλη, όπου υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να κρατούνται σε υπόγεια τούνελ Ισραηλινοί όμηροι.

Πόλη της Γάζας: Χιλιάδες πρόσφυγες από την χερσαία εισβολή του Ισραήλ – «Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί»

Σε αυτές τις ζώνες ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει εντολή να ενεργεί με προσοχή και να αναμένει συγκεκριμένες εντολές και πληροφορίες. Να σημειωθεί ότι υπάρχει ο φόβος στις IDF ότι οι όμηροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ανθρώπινες «ασπίδες» ή να εκτελεστούν από τους μαχητές της Χαμάς, εάν περικυκλωθούν από τον ισραηλινό στρατό.

Οι εικόνες και το βίντεο που έδωσαν οι IDF για την χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας 

Νέα οδός για τους αμάχους

Οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής από την πόλη της Γάζας έχουν φύγει περίπου 400.000 άμαχοι. Αυτό σημαίνει ότι στην πόλη παραμένουν περίπου 500.000 με 600.000 Παλαιστίνιοι. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν εντολή να είναι σε εμφανή σημεία για να τους βλέπουν οι άμαχοι και να αποφασίσουν να εκκενώσουν την πόλη.

Σήμερα ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας. «Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο ίδιος.

