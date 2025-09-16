Πόλη της Γάζας: Χιλιάδες πρόσφυγες από την χερσαία εισβολή του Ισραήλ – «Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί»

Μετά από εβδομάδες προετοιμασιών, το Ισραήλ άρχισε σήμερα την χερσαία εισβολή στην Πόλη της Γάζας και χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προειδοποιεί ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να παραδώσει τους ομήρους, αν θέλει η οργάνωση να σταματήσει ο πόλεμος.

Τις επόμενες ημέρες, πρόσθετα στρατεύματα αναμένεται να προελάσουν σταδιακά στην Πόλη, δήλωσε ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Τρίτη, προσθέτοντας ότι χιλιάδες μαχητές της Χαμάς παραμένουν στην πόλη. Το Ισραήλ εκτιμά ότι στην Πόλη της Γάζας έχουν παραμείνει συνολικά περίπου 500.000 Παλαιστίνιοι συνολικά, δηλαδή πολίτες και ένοπλοι.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει την επιχείρηση, εκτίμησε ότι περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη για να διαφύγουν από τις μάχες.

Η ισραηλινή κυβέρνηση υπέγραψε το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας τον Αύγουστο. Εκείνη την εποχή, οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούσαν στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας και διέταξαν τους εναπομείναντες κατοίκους να φύγουν.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μεγάλο μέρος της γειτονιάς Zeitoun της Πόλης της Γάζας είχε ισοπεδωθεί. Έκτοτε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές κατέστρεψαν πολλά πολυώροφα κτίρια στην πόλη, τα οποία ο στρατός δήλωσε ότι η Χαμάς χρησιμοποιούσε για παρακολούθηση και άλλες δραστηριότητες. Η οργάνωση αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η ισραηλινή αεροπορία έχει επιτεθεί σε περισσότερους από 850 στόχους την τελευταία εβδομάδα στην Πόλη της Γάζας, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Δεν είναι σαφές πόσο έχουν προχωρήσει τα στρατεύματα στην πόλη.

«Η Γάζα θα καταστραφεί»

Τρεις στρατιωτικές μεραρχίες συμμετέχουν στην επίθεση, ενώ περισσότερες αναμένεται να ενταχθούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός. Για να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό ανδρών για την επιχείρηση το Ισραήλ κάλεσε περίπου 60.000 εφέδρους στρατιώτες και παράτεινε τη θητεία δεκάδων χιλιάδων άλλων.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Israel Katz, λέει ότι η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας έρχεται “στο πιο σημαντικό σημείο δοκιμασίας για την ολοκλήρωσή της και την ήττα της Χαμάς”. “Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση της επίθεσης εδώ, τόσο πιο άμεσα θα συντριβεί η Χαμάς και θα δημιουργήσει επίσης μεγαλύτερο μοχλό πίεσης για την απελευθέρωση των ομήρων”, ανέφερε σε δήλωσή του. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους, αλλιώς “η Γάζα θα καταστραφεί”, είπε.

Οι Παλαιστίνιοι στην Πόλη της Γάζας περιέγραψαν σκηνές πανικού την Τρίτη, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε χερσαία επιχείρηση, στέλνοντας στην πόλη στρατεύματα και άρματα μάχης, ενώ παράλληλα σφυροκοπούσε την περιοχή με σφοδρές αεροπορικές επιδρομές.

Ο πανικός

Οι δρόμοι της πόλης γέμισαν με ανθρώπους που δεν μπορούσαν να βρουν πουθενά καταφύγιο, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στους New York Times. Άλλοι αναζήτησαν ασφάλεια σε κτίρια που ήταν γεμάτα καπνό από κοντινά ισραηλινά πλήγματα ή πυρκαγιές.

Η Nesreen Joudeh δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι κατέφυγε με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά της σε ένα διαμέρισμα του οποίου οι βαριά ραγισμένοι τοίχοι έμοιαζαν να καταρρέουν γύρω τους. Είπε ότι φοβόταν ότι σύντομα θα πέθαιναν όλοι τους. “Με κάθε χτύπημα, κομμάτια σκυροδέματος πέφτουν στα κεφάλια μας και ουρλιάζω συνέχεια”, δήλωσε η κ. Joudeh, 40 ετών.

Ο Montaser Bahja, πρώην δάσκαλος, δήλωσε ότι κρύβεται επίσης από την ισραηλινή επίθεση σε ένα διαμέρισμα κοντά στη μεσογειακή ακτή. Είπε ότι ένας έντονος βομβαρδισμός ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα πλήγματα έκαναν το έδαφος να τρέμει κάτω από το κτίριό του. “Είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι”, είπε. “Ο θάνατος θα ήταν πιο φιλεύσπλαχνος από αυτό που ζούμε”.

Πρόσφυγες στην χώρα τους

Μέχρι την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι παρέμεναν στην πόλη της Γάζας, ενώ 350.000 είχαν υπακούσει στις εντολές εκκένωσης και είχαν φύγει, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές και η πείνα είναι ανεξέλεγκτη μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι της Γάζας δήλωσαν ότι τα ασθενοφόρα και οι εργαζόμενοι στα επείγοντα δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν ορισμένους από τους τραυματίες που είχαν εγκλωβιστεί στους δρόμους ή είχαν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα από τα ισραηλινά πλήγματα.

Καθώς η χερσαία επιχείρηση ξεκίνησε την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός είπε σε όποιον παρέμενε στην πόλη της Γάζας να φύγει το συντομότερο δυνατό. Αλλά πολλοί δήλωσαν ότι απλώς δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν.

“Δεν έχω πουθενά να πάω στη νότια Γάζα, ούτε σπίτι, ούτε σκηνή, ούτε αυτοκίνητο με το οποίο να ταξιδέψω”, είπε ο Bahja. “Δεν πολεμούν τη Χαμάς. Πολεμούν όλους εμάς τους πολίτες”. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι εισβάλλει στην Πόλη της Γάζας επειδή είναι ένα από τα τελευταία εναπομείναντα προπύργια της Χαμάς, της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που ηγήθηκε της τρομοκρατικής επίθεσης του 2023 στο νότιο Ισραήλ, επίθεση που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Joudeh είπε ότι η οικογένειά της δεν μπορούσε επίσης να πληρώσει για τη μεταφορά από την πόλη, το κόστος της οποίας έφτασε περίπου τα 1.000 δολάρια ή και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες. Δεν μπορούν να φύγουν με τα πόδια, πρόσθεσε, επειδή ο σύζυγός της πάσχει από διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση. Ένας από τους γιους της τραυματίστηκε επίσης ενώ προσπαθούσε να πάρει αλεύρι σε έναν τόπο διανομής βοήθειας, είπε και πρόσθεσε ότι αισθάνεται σαν η οικογένειά της, και η πόλη της, να κρέμονται σε μια άκρη από σχοινί.

Video shows an elderly Palestinian woman forcibly displaced from northern Gaza to the south, as Israel continues its ground invasion of Gaza City. pic.twitter.com/KIOE5XXbWN — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 16, 2025

Η Χαμάς καταδικάζει την επίθεση

Η Χαμάς καταδίκασε την χερσαία επιχείρηση και δήλωσε ότι θα βαθύνει την ανθρωπιστική “καταστροφή” που κατακλύζει τη Γάζα. Σε ανακοίνωσή της, η μαχητική οργάνωση κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει κατά του Ισραήλ και της νέας επίθεσής του, την οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επέτρεψε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Τρίτη ότι “ο χρόνος τελειώνει” για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με διαπραγματεύσεις. Μίλησε λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει από το Ισραήλ για το Κατάρ, και ενώ το Ισραήλ εξαπέλυε στρατιωτική επίθεση στην πρωτεύουσα της Γάζας, η οποία, όπως λέει, αποσκοπεί στο να τερματίσει την κυριαρχία της Χαμάς.

Δεν είναι σαφές αν ο κ. Ρούμπιο γνώριζε εκείνη τη στιγμή ότι η πλήρης επίθεση είχε αρχίσει, αλλά το Ισραήλ έχει δώσει σήμα εδώ και εβδομάδες ότι θα ξεκινούσε σύντομα.

Περισσότεροι από 78 νεκροί και δεκάδες άλλοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, ένα σημαντικό ιατρικό κέντρο στην Πόλη της Γάζας, από τότε που εντάθηκε η ισραηλινή επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Μοχάμαντ Αμπού Σαλμίγια, τον διευθυντή των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Ο Zaher al-Waheidi, αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, επιβεβαίωσε ότι το νοσοκομείο ανέφερε ότι δέχθηκε περισσότερα από 20 πτώματα από τα μεσάνυχτα και μετά.

Γενοκτονία στην Γάζα διαπιστώνει ο ΟΗΕ

Μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που ερευνά τον πόλεμο στη Γάζα δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων. Πρόκειται για το συμπέρασμα της επιτροπής σχετικά με τη συμπεριφορά της ισραηλινής κυβέρνησης κατά την σύγκρουση.

Σε προηγούμενες εκθέσεις της, η επιτροπή διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμό του με την Χαμάς, αλλά απέφυγε να κηρύξει γενοκτονία. Σήμερα όμως, Τρίτη, δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία σύμφωνα με τη Σύμβαση Γενοκτονίας του 1948.

Ο Τραμπ δεν ξέρει

«Δεν ξέρω πολλά γι’ αυτό, θα πρέπει να δούμε»: Αυτό ήταν το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας, που έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο, ο Τραμπ είπε πως η Χαμάς θα βρεθεί σε «μεγάλο μπελά» αν χρησιμοποιήσει ανθρώπους ως ασπίδες. «Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα συμβεί, επειδή ακούω ότι η Χαμάς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την παλιά μέθοδο της ανθρώπινης ασπίδας, και αν το κάνει, θα βρεθεί σε μεγάλο μπελά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «εχθρό». Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης πριν από 46 χρόνια, δήλωσε αξιωματούχος της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

BREAKING: The IDF has launched its ground assault to seize Gaza City. Wish us luck pic.twitter.com/mIgVhsonxa — daniel 📟✌️ (@LionsOfZion_ORG) September 16, 2025

«Εχθρός το Ισραήλ»

Στην ομιλία του στη Ντόχα χθες Δευτέρα, ο αλ Σίσι δήλωσε: «Οι θέσεις μας πρέπει να αλλάξουν την άποψή μας για τον εχθρό, ώστε να μπορεί να δει ότι οποιαδήποτε αραβική χώρα εκτείνεται από τον ωκεανό μέχρι τον Κόλπο».

Ο Ντία Ρασβάν, επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, του επίσημου οργανισμού μέσων ενημέρωσης της Αιγύπτου, τόνισε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Αιγύπτιος αρχηγός κράτους χρησιμοποίησε τη λέξη «εχθρός» για να περιγράψει το Ισραήλ μετά το 1977, όταν ο τότε πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ.

Δύο χρόνια αργότερα, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ, με τη Συμφωνία Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Ρασβάν τόνισε αργά χθες στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Extra News ότι «ένας φίλος δεν απειλεί την εθνική σου ασφάλεια» και η Αίγυπτος θεωρεί «κόκκινη γραμμή» την απειλή του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Άραβες και Ισλαμιστές ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι να εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής». «Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση», τόνισε ο αλ Θάνι.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος ενεργούν ως μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.