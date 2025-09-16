ΚΚΕ για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαιώνεται η ανάγκη ουσιαστικής διαλεύκανσης όλων των πτυχών του σκανδάλου

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ

«Τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια για την εμπλοκή στελεχών της ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώνουν την ανάγκη της ουσιαστικής διαλεύκανσης όλων των πτυχών του σκανδάλου και φυσικά της επιστροφής όλων των παράνομων επιδοτήσεων, ενάντια στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις», αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προσθέτει, ακόμη, πως «οτιδήποτε άλλο θα αξιοποιηθεί για να “ξεπλυθεί” η κυβέρνηση, οι πολιτικές και ποινικές της ευθύνες και κυρίως για να “βγει λάδι” η πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ, που ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες και αποτελεί το έδαφος εκδήλωσης των φαινομένων διαφθοράς».

