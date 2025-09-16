Δούκας για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: «Λογικές εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη»

«Αιχμές» κατά του Ανδρέα Λοβέρδου άφησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Χάρης Δούκας, καταλογίζοντάς του «λογικές εξουσιολαγνείας», οι οποίες όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Αθηναίων, «ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ.».

Ο κ. Δούκας σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική» και προσθέτει ότι «πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί “αστάθειας” που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη».

«Η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα», σημείωσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και τόνισε πως « η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για αλλαγή κατεύθυνσης, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή».

Καταλήγοντας, ο Χάρης Δούκας υπογραμμίζει πως σε αντίθετη περίπτωση, «τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«ΑΠΕΝΑΝΤΙ…

Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας.

Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ.

Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική.

Γι’ αυτό και πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί «αστάθειας» που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη.

Η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή.

Αλλιώς τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό».