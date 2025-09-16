Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Το σχέδιο δράσης και ο κίνδυνος lockdown – Κινητοποιήσεις από τους αγρότες

Συναγερμός για τα αυξανόμενα κρούσματα ευλογιάς, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εφαρμόζει σχέδιο δράσης 10 ημερών με αντικείμενο την αντιμετώπιση της νόσου, που ξεκληρίζει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον Realfm 97,8 επεσήμανε ότι υπάρχει μεγάλη εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα. Την ίδια ώρα οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους ανησυχούν για τα ζώα τους αλλά και τον βιοπορισμό τους, ενώ έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις στις 17 και 18 Σεπτέμβρη ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Οι κτηνοτρόφοι από τη Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας απευθύνουν πανελλαδικό κάλεσμα – αγώνα προς όλους τους κτηνοτρόφους ζητώντας παύση της θανάτωσης του ζωικού κεφαλαίου, εμβολιασμό των αιγοπροβάτων χωρίς καμία καθυστέρηση, άνοιγμα των σφαγείων που παραμένουν κλειστά και άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

«Καλούμε τον υπουργό και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να σταθούν επιτέλους δίπλα στους κτηνοτρόφους και όχι μπροστά τους», επισημαίνει η Συντονιστική Επιτροπή.

Τσιάρας: Μεγάλη εγρήγορση ακριβώς γιατί υπάρχει κίνδυνος του ζωικού μας κεφαλαίου

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα στην συχνότητα του Realfm 97,8.

«Το λέω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο: Δεν τίθεται κανένα θέμα δημόσιας υγείας με την κατανάλωση ζώων που ενδεχομένως έχουν προσβληθεί. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι η συγκεκριμένη ασθένεια δυστυχώς αποβαίνει εις βάρος όλου του κοπαδιού και ουσιαστικά να πεθαίνουν από την ίδια την ασθένεια τα ζώα. Γι’ αυτό και ο μόνος τρόπος για να εμποδίσουμε μία τέτοια εξέλιξη – εννοώ περαιτέρω μετάδοσης του ιού- είναι να δημιουργήσουμε τον φραγμό που θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία επιμένει ότι όταν υπάρχει έστω και ένα ζώο το οποίο νοσεί να πρέπει να θανατώνεται όλο το κοπάδι. Σε ό,τι αφορά την υγεία των καταναλωτών των πολιτών δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Είναι μία ζωονόσος. Δεν είναι ανθρωπο-ζωονόσος. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δεν κολλάει. Δεν επιφέρει καμία απολύτως επίπτωση».

«Το θέμα όμως είναι ότι δεν έχουμε άλλον τρόπο για να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σε όλη αυτή την εξίσωση οι παράμετροι, της οποίας είναι τρεις συγκεκριμένοι, είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Περιφέρειες μέσω των ΔΑΟΚ των συγκεκριμένων υπηρεσιών με τους κτηνιάτρους που επιβλέπουν την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και είναι και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, που πρέπει να καταλάβουν ότι οι ίδιοι πρέπει να φροντίσουν και για τα δικά τους τα κοπάδια. Προφανώς όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό που πρέπει κατά πρώτο λόγο να μας βάλει σε μία μεγάλη εγρήγορση ακριβώς γιατί υπάρχει κίνδυνος του ζωικού μας κεφαλαίου», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Ακούστε το ηχητικό: https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-16-Κώστας-Τσιάρας-Χατζηνικολάου.mp3

Πρωτοψάλτης: Βρισκόμαστε σε μία έξαρση

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews σχετικά με το σχέδιο 10 ημερών κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο ίδιος αρχικά ανέφερε πως «υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με την ευλογιά αιγοπροβάτων. Βρισκόμαστε σε μία έξαρση και υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και έναν χρόνο και δυστυχώς χρειάζεται μια πολύ στενή συνεργασία όλων για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή, η οποία είναι πολύ σημαντική για την υγεία και τον αγροτικό τομέα».

Μάλιστα, ο κ. Πρωτοψάλτης διευκρίνισε πως η ευλογιά δεν είναι σαν την πανώλη, καθώς είναι πολύ πιο δύσκολη η αντιμετώπισή της επειδή παραμένει για έξι μήνες και ο ιός έχει μεγαλύτερη διάρκεια στους χώρους.

Υπογράμμισε πως το υπουργείο έχει πάρει μία σειρά μέτρων για να αντιμετωπίσει την ευλογιά, ωστόσο όσα μέτρα και να υπάρξουν, αν δεν εφαρμοστούν, η ευλογιά δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Υποστήριξε πως την ευθύνη την έχουν όλοι, από τους κτηνοτρόφους μέχρι το υπουργείο και θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες βιοασφάλειας και, αν δεν υπάρξει καθολική και πολύ αυστηρή απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανοδική πορεία των κρουσμάτων τους τελευταίους τρεις, τέσσερις μήνες, δηλώνοντας πως αυτό συμβαίνει γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφαλείας, δηλαδή εξακολουθούν να γίνονται παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων και δεν υπάρχει σωστό ράντισμα και απολύμανση.

Τέλος, αναφορικά με τα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σημείωσε πως δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ο εμβολιασμός στην Ευρώπη και τα αποτελέσματά τους είναι αναμφίβολα, ενώ υποστήριξε πως ο εμβολιασμός θα έχει τρομερές επιπτώσεις για την οικονομία, διότι επηρεάζει το εθνικό προϊόν της φέτας. «Αυτή τη στιγμή η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να μην προχωρήσουμε στον εμβολιασμό».

Το σχέδιο των 10 ημερών

Για τις επόμενες δέκα ημέρες θα εφαρμοστεί ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν άμεσα σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος. Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.

Πού εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο φετινός Αύγουστος είχε τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα και συγκεκριμένα 195 σε 260 εκτροφές, έναντι 10 κρουσμάτων σε 14 εκτροφές τον Αύγουστο 2024.

Τα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς έχουν εντοπιστεί στις εξής 5 περιοχές:

Λάρισα: 160 κρούσματα

Έβρος: 152 κρούσματα

Ξάνθη: 147 κρούσματα

Μαγνησία: 90 κρούσματα

Ροδόπη: 80 κρούσματα

Κρούσματα, αν και λιγοστά, καταγράφονται και σε τρία νησιά: στην Άνδρο, στη Λέσβο και στη Λήμνο.