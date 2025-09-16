Τραγωδία στα Τέμπη: Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στο Δικαστικό Συμβούλιο

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, που διενεργεί την ανάκριση σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου, θα δηλωθεί το πρωί της Πέμπτης (18/9) από την συνήγορο συγγενή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών και μίας φοιτήτριας που τραυματίστηκε σοβαρά στο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, η συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας Βάσω Πανταζή αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Στο πλαίσιο της εντολής που έχουμε λάβει ήδη από το στάδιο της τακτικής ανάκρισης, προκειμένου να βοηθήσουμε την Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες και να τιμωρήσει όλους τους υπαίτιους που οδήγησαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην τραγωδία των Τεμπών, την  Πέμπτη 18/9 και ώρα 10:00 π.μ θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον  της κας ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών, διενεργεί την ανάκριση σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόσο από τον πρωταθλητή της ενόργανης γυμναστικής Χριστόφορο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του Βασιλική Χλωρού στη τραγωδία των Τεμπών, όσο και από την φοιτήτρια νομικής του ΕΚΠΑ, επιβαίνουσα στο βαγόνι 2, βαριά τραυματισμένη Αργυρή Παπαθανασίου».

 

