Η απονομή του αργυρού μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής, Απονομή

Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6μ., πανηγύρισε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, όντας πίσω μόνο από τον σπουδαίο Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6.30μ.

Ο 25χρονος αθλητής, λίγο έλειψε να περάσει τα 6.10 και να βάλει πίεση στον Σουηδό αντίπαλό του, όμως δεν τα κατάφερε. Παρόλα αυτά, είναι δεύτερος στον κόσμο και πλέον φοράει το αργυρό μετάλλιο στο στήθος, το πρώτο του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Δείτε την απονομή των μεταλλίων:

«Θέλω να είμαι πρώτος και ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω»

O Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις, μετά την απονομή του αργυρού μεταλλίου, υποστηρίζοντας πως είναι ικανοποιημένος από την εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, όμως θέλει κάποια στιγμή να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καραλή:

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν. Το να καταφέρνω να την τελειώνω με ένα χαμόγελο και με τους φίλους μου στο βάθρο, είναι κάτι μοναδικό. Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, κοιτούσα τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλη τη θετική ενέργεια.

Αν δεν περνούσα το 5,95, αλλά και τα 6 μέτρα, θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αυτό σημαίνει πως είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο και αγωνίζομαι για την πατρίδα μου. Δίνω το 110%. Θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος όταν αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος.

Σίγουρα ήταν στο πλάνο μου το χρυσό. Όποτε αγωνίζομαι θέλω να εξαντλώ όλες μου τις δυνάμεις. Είμαι και εγώ εγωιστής. Μπορεί να μη φαίνεται αυτή η φλόγα, αλλά την έχω μέσα μου. Θέλω να είμαι πρώτος και ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Έχω κάνει τα πάντα για να πετύχω το καλύτερο δυνατό.

Κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα θα τα ξεπεράσω (σ.σ. τα 6,10-6,15-6,20μ. που επιχείρησε χθες). Θα δοκιμάσω ξανά του χρόνου, θα αλλάξω κάποια πράγματα στις προπονήσεις μου. Είναι μια αρχή για μια νέα χρονιά, μια νέα αθλητική πορεία.

Το καλύτερο χρυσό μετάλλιο είναι η φιλία μέσα στον αθλητισμό. Οι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει, όλες τις στιγμές που έχεις μοιραστεί. Αυτό είναι που μένει».

11:22 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

