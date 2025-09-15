Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Αργυρό μετάλλιο ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, «χρυσός» ο Άρμαντ Ντουπλάντις

Με μια σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα, ενώ το χρυσό πήγε στον ανίκητο Άρμαντ Ντουπλάντις. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έδωσε μάχη μέχρι τέλους, όμως ο Σουηδός πρωταθλητής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του.

Ο Καραλής ξεκίνησε την προσπάθειά του στα 5,75 μέτρα, όπου πέρασε τον πήχη με την πρώτη, το ίδιο και στα 5,90 μέτρα. Στα 5,95 μέτρα είχε δύο αποτυχημένα άλματα, αλλά στην τρίτη του προσπάθεια τα κατάφερε και έμεινε «ζωντανός» στη μάχη για το μετάλλιο. Λίγο αργότερα, με εντυπωσιακή προσπάθεια, πέρασε και τα 6 μέτρα, εξασφαλίζοντας έτσι θέση στην τριάδα των κορυφαίων.

Την ίδια ώρα, ο Ντουπλάντις συνέχιζε αλάνθαστος. Πέρασε διαδοχικά τα 5,95 μ., τα 6 μ., τα 6,15 μ. και στη συνέχεια τα 6,20 μ., δείχνοντας ότι δύσκολα θα έχανε την πρώτη θέση. Ο Καραλής προσπάθησε στα 6,10 μ. και στα 6,15 μ., όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον πήχη. Αντίθετα, ο Ντουπλάντις τα πέρασε όλα με χαρακτηριστική άνεση, «κόβοντας τα φτερά» του Έλληνα άλτη.

Ο Μανόλο αποκλείστηκε στα 6,20 μέτρα και έτσι κρίθηκε οριστικά η τριάδα του βάθρου. Ο Καραλής «κλείδωσε» το αργυρό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα και το υψηλό επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει.