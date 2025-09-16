Μάριος Φραγκούλης για Μαρινέλλα: «Τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ – Ας την θυμόμαστε έτσι όπως πραγματικά ήταν»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρινέλλα

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν το πρωί της Τρίτης (16/9) ο Μάριος Φραγκούλης. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης μίλησε και για την Μαρινέλλα, εκφράζοντας την αγάπη του για την σπουδαία ερμηνεύτρια. Επιπλέον, ο αγαπημένος τραγουδιστής είπε για την κατάσταση της υγείας της ότι «τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ», ωστόσο όλοι όσοι βρίσκονται δίπλα της προσπαθούν να είναι καλά.

Αναφερόμενος στην «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, ο Μάριος Φραγκούλης εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, πως: «Η Μαρινέλλα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Ήταν για μένα μία από τις πιο αγαπημένες συνεργασίες που έχω ζήσει. Την αγαπώ πολύ. Μου λείπει πραγματικά. Έχω νέα της, τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ, αλλά ξέρω ότι προσπαθούν όλοι να είναι καλά».

«Ας θυμόμαστε την Μαρινέλλα έτσι όπως πραγματικά ήταν, με όλη την αγάπη που είχε για τη μουσική και τον κόσμο. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε, ήταν μια γυναίκα γεμάτη δύναμη και όρεξη για τη ζωή. Είναι ένας άνθρωπος που έδωσε τόσα πολλά στην τέχνη. Αγάπησα πάρα πολύ την Μαρινέλλα. Μάλιστα όταν σταμάτησε η συνεργασία μας, όταν σταματήσαμε τις παραστάσεις, μου έλεγε “μην με ξεχνάς και μην νομίζεις ότι επειδή δεν τραγουδάμε πια, δεν θα με πάρεις ένα τηλέφωνο να πάμε για ένα κρασάκι, να βρεθούμε”», εξήγησε ο Μάριος Φραγκούλης στη συνέχεια.

