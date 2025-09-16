Πάτρισια Κρόουλι: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η ηθοποιός και σταρ της «Δυναστείας»

Η Πάτρισια Κρόουλι, η αγαπημένη ηθοποιός της αμερικανικής τηλεόρασης, πέθανε σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια καριέρα που διήρκησε περισσότερα από 60 χρόνια και στιγμάτισε πολλές γενιές τηλεθεατών.

Η Κρόουλι απεβίωσε την Κυριακή στο Λος Άντζελες, δύο μέρες πριν από τα 92α γενέθλιά της, όπως ανακοίνωσε ο γιος της, Τζον Χουκστράτεν, εκτελεστικός αντιπρόεδρος Διοίκησης & Λειτουργιών της Sony Pictures.

Ο Χουκστράτεν δήλωσε ότι η μητέρα του πέθανε από φυσικά αίτια και αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Άντι Φρεντλί, με τον οποίο είχε παντρευτεί το 1986. Η ηθοποιός, της οποίας η αδελφή ήταν η τραγουδίστρια Αν Κρόουλι, είχε επίσης μία κόρη, την Αν Χουκστράτεν Όσχερ.


Η Πάτρισια Κρόουλι γεννήθηκε στην Ολίφαντ της Πενσυλβάνια και ήταν κόρη ανθρακωρύχου.

Έγινε ευρέως γνωστή για τον ρόλο της ως Τζόαν Νας στη σειρά «Please Don’t Eat The Daisies» μεταξύ 1965 και 1967. Ο χαρακτήρας της εργαζόταν ως δημοσιογράφος και ήταν παντρεμένη με τον Τζιμ Νας (Μαρκ Μίλερ), με τον οποίο είχαν μαζί τέσσερα ζωηρά αγόρια. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε σειρές όπως τα «Hawaii 5-0» και «Columbo» κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, αποκτώντας τακτικούς ρόλους και στις δύο παραγωγές.

Το 1986, ενσαρκώνοντας την αγαπημένη των θαυμαστών Έμιλι Φαλμοντ στη σαπουνόπερα «Dynasty» (Δυναστεία), υποδύθηκε τη σύζυγο του γερουσιαστή Μπακ Φαλμοντ.


Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός πρωταγωνίστησε ως Ρεμπέκα Γουίθμορ στη σειρά «Generations», σε 65 επεισόδια, ενώ υποδύθηκε τη Μέρι Σκάνλον σε 251 επεισόδια του «Port Charles» από το 1997 έως το 2003.

Άλλοι ρόλοι της περιλαμβάνουν συμμετοχές στις σειρές «The Love Boat», «Frasier», «Fantasy Island», «Charmed», «Murder, Falcon Crest», «The Bold And The Beautiful», «The Rockford Files», «Friends» και «Melrose Place». Πριν παντρευτεί τον Άντι Φρεντλί, η Πάτρισια είχε παντρευτεί τον Έντ Χουκστράτεν, δικηγόρο αθλητικών και ψυχαγωγικών υποθέσεων που εκπροσωπούσε προηγουμένως τον Έλβις Πρίσλεϊ.

Η τελευταία εμφάνιση της Κρόουλι στη μεγάλη οθόνη ήταν το 2012 στην ταινία «Mont Reve».


Η καριέρα της ξεκίνησε μετά τη μετακόμισή της στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε στη High School of the Performing Arts και εργάστηκε στο θέατρο και στο μόντελινγκ. Η Πάτρισια τράβηξε την προσοχή του Χόλιγουντ το 1954, όταν κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για το Νέο Αστέρι της Χρονιάς για τις ταινίες «Forever Female» και «Money From Home» με τον Ντιν Μάρτιν και τον Τζέρι Λιούις.

 

