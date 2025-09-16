Μαράια Αντετοκούνμπο: Τούρκος οπαδός έστειλε απειλές στη σύζυγό του «Greek Freak» – «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»

Σοκ για την Μαράια Αντετοκούνμπο, καθώς λίγες ώρες μετά το τέλος του Eurobasket 2025, όπου η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο, δέχθηκε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό.

«Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας» της έγραψε ο Τούρκος οπαδός, σε προσωπικό μήνυμα στο Instagram.

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο δημοσιοποίησε το αισχρό μήνυμα τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ».

Αναλυτικά όσα έγραψε η Μαράια Αντετοκούνμπο:

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί. Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το αργυρό μετάλλιο, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!».