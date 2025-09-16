Ευρωμπάσκετ 2025: «Αφήστε με να καυχηθώ για ένα δευτερόλεπτο» – Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΜΑΡΑΙΑ

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία συγκινητική δημοσίευση μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου της εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Τα τρυφερά λόγια της συζύγου του Giannis

«Αφήστε με να καυχηθώ για ένα δευτερόλεπτο… ο άντρας μου, ο άντρας μου, ο άντρας μου! Όλα αποκτήθηκαν με κόπο, τίποτα δεν σου χαρίστηκε! Τα αξίζεις όλα αυτά και ακόμη περισσότερα!».

«Κατά τη διάρκεια αυτού του EuroBasket γιορτάσαμε την επέτειό μας, την πρώτη μέρα σχολείου και τα δεύτερα γενέθλια της κόρης μας από απόσταση, αλλά κάθε θυσία αξίζει για να σε βλέπω να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σου σε όλα, αγάπη μου. Συνέχισε, είμαι εδώ – δεν έχουμε τελειώσει ακόμη».

