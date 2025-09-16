Κατάρ: Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καλεί τις ΗΠΑ να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να σταματήσουν το Ισραήλ

Οι έξι μοναρχίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG), που συνεδρίασαν στη Ντόχα, κάλεσαν την Δευτέρα (15/9) τις Ηνωμένες Πολιτείες να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να σταματήσουν το Ισραήλ, μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ.

«Αναμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στρατηγικό μας εταίρο, να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ ώστε η χώρα αυτή να βάλει τέλος σε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα ο Τζάσεμ Αλ Μπουντάιουι, ο γενικός γραμματέας του CCG.

Son Altesse Royale le Prince Héritier adresse un télégramme de remerciements à l’Émir de l’État du #Qatar, à l’issue de sa participation à la Session Extraordinaire du Conseil Suprême du CCG ainsi qu’au Sommet Arabe-Islamique Extraordinaire qui se sont tenus à #Doha. pic.twitter.com/0whHISeG2q — Ministère des Affaires Étrangères 🇸🇦 (@KSAmofaFRA) September 15, 2025

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου αποτελούν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφράσει αύριο Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κατάρ, την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στην κυριαρχία της χώρας αυτής του Κόλπου μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που βρίσκονταν εκεί.

«Ο υπουργός Ρούμπιο θα επαναλάβει την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια και την κυριαρχία του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, σύμφωνα με ανακοίνωση, την ώρα που ο Ρούμπιο συναντούσε την ισραηλινή ηγεσία στην Ιερουσαλήμ.