Κατάρ: Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καλεί τις ΗΠΑ να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να σταματήσουν το Ισραήλ

Οι έξι μοναρχίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG), που συνεδρίασαν στη Ντόχα, κάλεσαν την Δευτέρα (15/9) τις Ηνωμένες Πολιτείες να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να σταματήσουν το Ισραήλ, μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ.

Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ

«Αναμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στρατηγικό μας εταίρο, να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ ώστε η χώρα αυτή να βάλει τέλος σε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα ο Τζάσεμ Αλ Μπουντάιουι, ο γενικός γραμματέας του CCG.

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου αποτελούν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφράσει αύριο Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κατάρ, την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στην κυριαρχία της χώρας αυτής του Κόλπου μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που βρίσκονταν εκεί.

«Ο υπουργός Ρούμπιο θα επαναλάβει την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια και την κυριαρχία του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, σύμφωνα με ανακοίνωση, την ώρα που ο Ρούμπιο συναντούσε την ισραηλινή ηγεσία στην Ιερουσαλήμ.

