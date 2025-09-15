Τραγωδία στην Πάτρα: 21χρονος κατέρρευσε μπροστά στον υπολογιστή του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρα από τον ξαφνικό θάνατο ενός 21χρονου στην περιοχή της Εγλυκάδας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, όταν ο 21χρονος, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή του, κατέρρευσε ξαφνικά χάνοντας τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24.news, τον 21χρονο εντόπισε λίγο αργότερα στενό συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Όταν έφτασαν οι διασώστες, διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι, το οποίο εκτιμάται πως προκλήθηκε από την πτώση του. Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί, οι οποίοι ανέλαβαν την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η τοπική κοινωνία πενθεί για τον πρόωρο χαμό του νεαρού, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.