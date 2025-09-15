Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην ελευθέρα πάλη

Τεράστια επιτυχία για την ελληνική πάλη. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79κ. της ελευθέρας, στο πλαίσιο της κορυφαίας διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Το «φαινόμενο» της ελληνικής πάλης έγραψε το όνομά του σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία του αθλήματος. Με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε έγινε ο πρώτος αθλητής που κατέκτησε την κορυφή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Στο μεγάλο τελικό ο Κουγιουμτσίδης αντιμετώπισε τον Αμερικανό, Λιβάι Ντέιβιντ Χάινς και από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι είχε τον έλεγχο και την κατάλληλη αυτοπεποίθηση για να φτάσει στη νίκη! Με εξαιρετική τακτική προηγήθηκε 3-0 και όλα τα άλλα είναι γραμμένα στην πιο αξέχαστη στιγμή για την ελληνική πάλη.

Το μόνο που κατάφερε ο έτερος φιναλίστ του τελικού ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που είχαν κριθεί όλα, να πάρει δύο πόντους.

Το τελικό 3-2 βρήκε τον Έλληνα πρωταθλητή στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και η ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά στην κροατική πρωτεύουσα.

Δείτε την απονομή

 

Ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Γιώργου Κουγιουμτσιδη

Δημοσιεύτηκε από Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης στις Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

‼️ΑΘΑΝΑΤΟΣ‼️

🥇Παγκόσμιος πρωταθλητής Ανδρών στα 79κ. Ο Γιώργος Κουγιουμτσιδης!

👉 Το φαινόμενο της ελληνικής Πάλης…

Δημοσιεύτηκε από Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης στις Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

